Expourense reúne 55 expositores en la feria Educa Ourense

La segunda edición de la feria educativa Educa Ourense reunirá en el recinto de Expourense a un total de 55 expositores con el objetivo de ofrecer información y orientación al alumnado sobre su futuro académico y profesional, los días 25 y 26 de marzo, con entrada gratuita.

La feria, impulsada por Expourense en colaboración con la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense, congregará universidades, centros de formación y entidades públicas y privadas que presentarán su oferta educativa y profesional.

Entre los participantes se encuentran las tres universidades públicas gallegas, además de otras instituciones nacionales e internacionales, centros especializados y organismos como fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades sanitarias o administraciones públicas, que acercarán sus propuestas formativas.

Además de la exposición de oferta académica, uno de los focos principales será la presentación de proyectos desarrollados por centros educativos de la provincia, entre ellos el Eduardo Barreiros, el CIFP A Farixa o la Escola de Arte Antonio Failde. En estos espacios se mostrarán metodologías de enseñanza, iniciativas prácticas y trabajos vinculados al uso de nuevas tecnologías.

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Educa Ourense se celebrará con horario de mañana y tarde el miércoles y solo en jornada matinal el jueves. n