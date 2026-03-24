La estación de A Gudiña recupera la parada matinal del tren a Madrid

Los vecinos del oriente ourensano recuperan una de sus conexiones ferroviarias más demandadas. El Gobierno central ha anunciado la restitución de la parada matinal en la estación Porta de Galicia, en A Gudiña, una medida que entrará en vigor el próximo 20 de mayo tras meses de protestas institucionales y movilización social.

El anuncio fue realizado en Lugo por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quienes avanzaron que el tren Alvia Lugo-Madrid adelantará su salida a las 5.18 horas para poder efectuar parada en A Gudiña a las 7.44, con llegada a Madrid a las 10.13 horas. Además, también se ajustarán otros servicios del corredor, como un Avlo desde Madrid que permitirá conexiones a primera hora hacia Galicia.

Desde el Ejecutivo, Blanco defendió que la decisión «atiende a la realidad del territorio» y da respuesta a las demandas de movilidad de estas comarcas, destacando la implicación del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. La recuperación de esta frecuencia busca facilitar desplazamientos por motivos laborales, académicos y administrativos, especialmente en una zona muy dependiente del tren para su conexión con la meseta.

La medida llega después de meses de presión política y social tras el recorte de frecuencias aplicado en junio, cuando la estación pasó de 56 a 41 servicios semanales. Aquella decisión motivó incluso la reprobación del ministro en la Diputación de Ourense y una multitudinaria protesta en verano, en A Gudiña sin que hasta ahora se hubiese producido rectificación alguna.

Precisamente, un estudio de la Universidad de Vigo encargado por el Inorde alertaba en el pasado mes de diciembre del «grave impacto territorial y económico» del recorte, señalando efectos en la competitividad empresarial, el turismo o la fijación de población. Más del 94% de los encuestados consideraban «imprescindible» recuperar las frecuencias eliminadas, especialmente la conexión de primera hora con Madrid.

La noticia de la recuperación ha sido recibida con satisfacción, aunque con matices, por los distintos partidos. El diputado del PP Celso Delgado calificó la decisión como una «rectificación» tras un «capricho» inicial, mientras que el PSOE provincial destaca que la medida es fruto de «meses de trabajo» institucional.

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Así las cosas, esa parada se recupera el próximo 20 de mayo, pero el anuncio de tal recuperación coincide en vísperas de una nueva manifestación de la plataforma Dereito ao Tren, que convocaba y convoca este miércoles a las 11.30 horas ante la Subdelegación de Gobierno. La plataforma mantiene la concentración porque «mientras no haya horarios útiles, una obligación del servicio público y unos abonos justos que integren plenamente a A Gudiña en el sistema ferroviario estatal, continuaremos nuestra movilización», defienden. n