La Diputación moviliza 423.800 euros para inversiones municipales

La Diputación aprobó en la junta de gobierno de ayer un conjunto de actuaciones que movilizan una inversión de 423.825,59 euros, para la ejecución de proyectos en varios municipios de la provincia y en la mancomunidad de Ourense. Los acuerdos pretenden reforzar la cooperación con los concellos y dar respuesta a las necesidades reales del territorio. Se incluyen proyectos de mejora de caminos y vías municipales, actuaciones en infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, iniciativas de eficiencia energética y alumbrado público, así como inversiones en equipaciones y servicios municipales. Las ayudas aprobadas ayer por la Diputación benefician a Beariz, Boborás, Castrelo de Miño, Cortegada, Cualedro, O Irixo, Lobeira, Montederramo, Riós, San Cibrao y Vilar de Barrio, además de la mancomunidad de Ourense. El presidente provincial, Luis Menor, resalta el compromiso «cun modelo baseado na cooperación municipal, a cohesión territorial e o apoio aos concellos, especialmente de menor tamaño».