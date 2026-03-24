El Campus Auga convoca ayudas de hasta 5.000 euros para proyectos de I+D

El Campus Auga es la denominación del proyecto de especialización del campus de Ourense, acreditado por la Xunta. En este marco se convoca una nueva edición del programa de impulso a la puesta en valor y transferencia del conocimiento. Se concederán 20.000 euros en ayudas para los proyectos con potencial de explotación e impacto en el mercado. Este lunes se realizó en el campus una sesión informativa en la que personal investigador interesado pudo conocer de primera mano las características de esta línea de actuación.

El programa se financia al amparo del convenio entre la Consellería de Educación y la Universidad de Vigo para el desarrollo de acciones estratégicas en el Campus Auga de Ourense, de 2024 a 2027. El objetivo es favorecer la transferencia de conocimiento a la sociedad, con un papel relevante en el desarrollo económico del entorno y en el fomento de la cultura emprendedora. Puede beneficiarse de estas ayudas el personal investigador de la UVigo que forme parte de un grupo de investigación del Campus Auga y que cumpla los requisitos de la convocatoria. La presentación de solicitudes puede ser a título individual o en equipo.

El programa tiene como objetivo identificar, poner en valor y madurar resultados de investigación en sus diferentes fases de desarrollo. La idea es contribuir a transformar el conocimiento generado en productos y servicios con repercusión para el mercado. Las propuestas que se presenten deben estar en consonancia con las líneas de especialización del Campus Auga —alimentación funcional, agricultura y medio ambiente, o gestión del agua termal—, y deben ser resultados o metodologías novedosas y con posible aplicación económica o social.

Los proyectos que se presenten deben contribuir a promover las primeras etapas del desarrollo precompetitivo y facilitar su aplicación práctica. Entre las actividades contempladas en la convocatoria están el desarrollo necesario para la conversión de los resultados de la investigación en un proceso de creación de valor, así como el análisis de la viabilidad técnica, comercial o social de los resultados. También figuran entre las acciones a financiar cuestiones como la protección del conocimiento y la gestión estratégica de los derechos de propiedad industrial e intelectual; además de actuaciones dirigidas a la transferencia y la explotación de los resultados, la elaboración del plan de empresa y la previsión de financiación. Otras líneas son las actuaciones iniciales para la creación de una empresa; el establecimiento de contactos con potenciales usuarios finales; actividades de formación, tutoría o asesoramiento, y otras actividades necesarias para la efectiva transferencia, aplicación o explotación de los resultados de la investigación.

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El plazo de presentación de las solicitudes está abierto hasta el día 10 de abril a las 23.59 horas. Una comisión realizará la evaluación de las propuestas, teniendo en cuenta su calidad, grado de novedad, avance e impacto de los resultados, adecuación del presupuesto solicitado y medida positiva relativa a la presencia de mujeres investigadoras. La dotación máxima de las ayudas es de 20.000 euros y la subvención máxima para cada proyecto es de 5.000 euros.