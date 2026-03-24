Se apropia de la cartera de su novio, patea a un policía y acepta 6 meses de cárcel

Una mujer aceptó seis meses de prisión en el Penal número 1 de Ourense por un delito de atentado a agente de la autoridad. La joven reconoció que el 25 de diciembre de 2024 su pareja requirió la presencia de la policía porque ella retenía su cartera. Una vez que llegaron los agentes trataron de mediar entre ambos, pero ella lanzó una patada sobre uno de ellos, «propinándole un golpe en el muslo así como varios manotazos».

Son los hechos recogidos en el escrito fiscal y los que ella aceptó ayer para conformarse con 6 meses de prisión por el delito atentado y un mes a razón de cuatro euros diario por un delito leve de lesiones, porque el policía estuvo impedido durante 1 día.