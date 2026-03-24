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Coacciones

Aplazada la vista por una presunta agresión sexual en Ourense

L. G .

Ourense

La audiencia preliminar prevista ayer en el Penal 1 de Ourense por un presunto delito de coacciones se vio aplazada La decisión se tomó tras la incomparecencia de la abogada del acusado y la presentación de un informe médico por parte de la defensa en el que se pone en duda la capacidad del procesado para afrontar el juicio debido a una posible afectación de sus facultades mentales.

Los hechos que se juzgarán sucedieron en 2023 cuando presuntamente el denunciado abordó a una mujer en un paso de cebra de la ciudad y le tocó la espalda y el glúteo, mientras le decía «tranquila, no te voy a hacer nada». Fiscalía no acusa, interesa el sobreseimiento de la causa en la que la jueza ha pedido una ampliación del informe forense para conocer la capacidad de procesamiento del denunciado.

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