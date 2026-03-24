Un acusado de someter a su mujer a un «ambiente de terror» se enfrenta a cuatro años de prisión

El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense celebrará el 17 de septiembre un juicio contra un hombre acusado de un delito de maltrato psíquico habitual, por someter durante años a su mujer a un clima de control, insultos y amenazas en el domicilio familiar, en presencia de sus dos hijas menores.

Según el escrito de acusación, el procesado mantuvo una relación con la denunciante desde el año 2015 y hasta principios de marzo del 2024. Durante ese tiempo, siempre según el relato del Ministerio Fiscal, habría «impuesto un ambiente de terror» y dominación en la vivienda que compartían en la ciudad.

Fiscalía sostiene que el hombre insultaba de forma habitual a su pareja con expresiones vejatorias y descalificaciones constantes: «puta», «desgraciada», «idiota» o «trastornada con la droga», son algunas de las que se recoge en el escrito, que señala que muchas de las expresiones eran vertidas delante de las niñas. Además, la menospreciaba como madre y controlaba distintos aspectos de su vida cotidiana como «la forma de vestir» el dinero, el empleo del teléfono móvil o los horarios de llegada a casa.

El escrito expone también un episodio de amenazas. Él habría cogido un cuchillo en la cocina para explicarle a ella que «la forma de matar es clavar un cuchillo en el abdomen y retorcerlo», añadiendo además, «con ánimo de amedrentarla», que «tenía chicas enterradas en la finca y que si quería hacerla desaparecer la quemaría en la chimenea».

A ella se la juzga en la misma causa por un delito leve de injurias, después de que en el transcurso de una discusión en febrero de 2024 lo llamase «maricón y sinvergüenza».

El Ministerio Fiscal considera que los hechos que se le atribuyen a él constituyen un delito de maltrato psicológico habitual y otro de amenazas, ambos agravados por haberse producido en el domicilio en presencia de las niñas. Pide por el maltrato 3 años de prisión, además de la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante 5 años. Mismo tiempo que le prohibe las armas. Por el delito de amenazas solicita 12 meses de cárcel, la prohibición de aproximación y comunicación en los mismos términos durante cinco años y la privación del derecho a aportar armas durante tres años.

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A ella, un mes de localización permanente.