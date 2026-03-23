Investigado un conductor que se dio a la fuga tras un accidente con heridos en la AG-31 en Ourense
Emprendió la huida a pie por el monte tras el siniestro y los agentes lo hallaron «escondido y bajo una evidente influencia de bebidas alcohólicas»
Se negó a someterse a las pruebas de alcohol y drogas
Un conductor que abandonó su vehículo tras un accidente en la AG-31 en Ourense está bajo investigación por dos presuntos delitos contra la seguridad vial. El siniestro ocurrió el pasado 15 de marzo, a las 23:45 horas, cuando el 112 alertó al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense de una colisión por alcance entre dos vehículos en la autovía AG-31 (A-52-Celanova). Fruto del impacto resultaron heridos leves el conductor y tres ocupantes del vehículo alcanzado.
El hombre al volante del Opel negro, que habría provocado el impacto, tras salirse de la vía, habría huido a pie por un monte aledaño, abandonando ambos turismos siniestrados en el lugar, con cuantiosos daños materiales.
Uno de los agentes del Grupo de investigación y Apoyo al Tráfico (GIAT) localizó, pasadas 2 horas, al fugado, «escondido y bajo una evidente influencia de bebidas alcohólicas», apunta la Guardia Civil. Se negó rotundamente a realizar las pruebas de detección de alcohol y drogas, por lo que se procedió a su investigación por dos supuestos delitos: la oposición a realizar los test al verse implicado en un siniestro vial, y la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El primero supone penas de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años, y el segundo está castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y en todo caso privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.
Además, el conductor podría haber cometido también un delito de abandono del lugar del siniestro, castigado con penas de prisión de 6 meses a 4 años y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.
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