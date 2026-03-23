Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terrazas Casco VelloReconquistiñaDelitos vialesCelta-AlavésAs Celtas Sporting, campeonasAparcamiento aeropuerto VigoMedicamentos riesgo Galicia
instagramlinkedin

Desaparece una menor en Ourense: la buscan desde el 4 de marzo

La joven se trata de Ainhoa M. R., de 16 años de edad

Ainhoa M. R.

Ainhoa M. R. / SOS Desaparecidos

R. O.

Una menor en situación vulnerable permanece desaparecida desde el 4 de marzo en Ourense. Se trata de Ainhoa M. R., de 16 años de edad. La plataforma SOS desaparecidos ha emitido este lunes la alerta, en el mismo día en el que ha informado que otro joven de la ciudad, Luís Daniel J. V, también se encuentra en paradero desconocido.

Ainhoa M. R., según se describe en el cartel de SOS Desaparecidos, mide 1,67 metros de altura, es de complexión fuerte y tiene el pelo y los ojos castaños.

Noticias relacionadas y más

Cartel de SOS Desaparecidos con la desaparición de la menor.

Cartel de SOS Desaparecidos con la desaparición de la menor. / SOS Desaparecidos

Cualquier información sobre esta desaparición puede trasladarse a través del número de teléfono 868 286 726.

TEMAS

  1. El futuro hotel-balneario de As Caldas 5 estrellas se postula como el primero de la ciudad
  2. Ourense: las primeras piedras de 1.435 viviendas públicas en O Vinteún verán la luz en menos de tres años
  3. Memoria de la guerra y huella del fuego en la vieja mina de la Alemania nazi en una de las cumbres de Galicia
  4. Pablo Freire, el joven de Ourense que acumula éxitos en matemáticas y representará a España en Shangái
  5. Ian, el ourensano que lucha contra una enfermedad rara: «una entre un millón»
  6. El BNG dice que la constructora que abandonó la obra de Avenida de Portugal podría ser insolvente
  7. La Ribeira Sacra se juega su futuro turístico: ¿Venden lo que los turistas buscan realmente?
  8. Perdió la visión de un ojo tras un mal diagnóstico y el Sergas debe indemnizarlo con 51.708 euros

Desaparece una menor en Ourense: la buscan desde el 4 de marzo

Desaparece una menor en Ourense: la buscan desde el 4 de marzo

Buscan al joven Luís Daniel, desaparecido en Ourense desde hace dos semanas

Buscan al joven Luís Daniel, desaparecido en Ourense desde hace dos semanas

Una profesora de matemáticas de Ourense acusa a los padres de un alumno de orquestar contra ella «una campaña de acoso y derribo»

Una profesora de matemáticas de Ourense acusa a los padres de un alumno de orquestar contra ella «una campaña de acoso y derribo»

Investigado un conductor que se dio a la fuga tras un accidente con heridos en la AG-31 en Ourense

La Ribeira Sacra se juega su futuro turístico: ¿Venden lo que los turistas buscan realmente?

La Ribeira Sacra se juega su futuro turístico: ¿Venden lo que los turistas buscan realmente?

José Prieto Pérez, histórico del socialismo en Ribadavia, fallece tras una destacada trayectoria política y sindical

José Prieto Pérez, histórico del socialismo en Ribadavia, fallece tras una destacada trayectoria política y sindical

Ourense se llena de fe y explosiones coloridas por San Lázaro

Ourense se llena de fe y explosiones coloridas por San Lázaro

Marcos, Alejandro y Anxo: los universitarios de Ourense detrás de Loomi, la IA que revoluciona la enseñanza infantil

Marcos, Alejandro y Anxo: los universitarios de Ourense detrás de Loomi, la IA que revoluciona la enseñanza infantil
Tracking Pixel Contents