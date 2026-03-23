Desaparece una menor en Ourense: la buscan desde el 4 de marzo
La joven se trata de Ainhoa M. R., de 16 años de edad
Una menor en situación vulnerable permanece desaparecida desde el 4 de marzo en Ourense. Se trata de Ainhoa M. R., de 16 años de edad. La plataforma SOS desaparecidos ha emitido este lunes la alerta, en el mismo día en el que ha informado que otro joven de la ciudad, Luís Daniel J. V, también se encuentra en paradero desconocido.
Ainhoa M. R., según se describe en el cartel de SOS Desaparecidos, mide 1,67 metros de altura, es de complexión fuerte y tiene el pelo y los ojos castaños.
Cualquier información sobre esta desaparición puede trasladarse a través del número de teléfono 868 286 726.
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