Buscan al joven Luís Daniel, desaparecido en Ourense desde hace dos semanas
SOS ha emitido este lunes una alerta para dar con su paradero
Se busca a Luís Daniel J. V., un joven de 18 años desaparecido desde el 11 de marzo en Ourense ciudad. La plataforma SOS Desaparecidos ha emitido este lunes una alerta para poder dar con su paradero.
El varón tiene el pelo y los ojos de color marrón, mide 1,80 metros y es de complexión delgada.
Estos son todos los datos que aporta SOS Desaparecidos, que insta a quien sepa cualquier tipo de información relacionada con esta búsqueda a llamar al 868 286 726.
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