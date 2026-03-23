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Buscan al joven Luís Daniel, desaparecido en Ourense desde hace dos semanas

SOS ha emitido este lunes una alerta para dar con su paradero

Luís Daniel J. V.

Luís Daniel J. V. / SOS Desaparecidos

R. V.

Se busca a Luís Daniel J. V., un joven de 18 años desaparecido desde el 11 de marzo en Ourense ciudad. La plataforma SOS Desaparecidos ha emitido este lunes una alerta para poder dar con su paradero.

El varón tiene el pelo y los ojos de color marrón, mide 1,80 metros y es de complexión delgada.

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Cartel de SOS Desaparecidos con la búsqueda de Luís Daniel J. V.

Cartel de SOS Desaparecidos con la búsqueda de Luís Daniel J. V. / SOS Desaparecidos

Estos son todos los datos que aporta SOS Desaparecidos, que insta a quien sepa cualquier tipo de información relacionada con esta búsqueda a llamar al 868 286 726.

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