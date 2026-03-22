Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida Diésel VigoRenta de los viguesesEmprendedora de éxitoEvitar cárcel GaliciaOia frente al derribo del TalasoHeridos Teatro Principal Pontevedra
instagramlinkedin

Figura do galeguismo

Ribadavia rende homenaxe a Xesús Alonso Montero

Ribadavia rende homenaxe a Xesús Alonso Montero | ROI CRUZ

Ribadavia rende homenaxe a Xesús Alonso Montero | ROI CRUZ

O Auditorio Manuel María acolleu no día de onte un acto de homenaxe a a unha das figuras máis destacadas da cultura galega contemporánea, Xesús Alonso Montero. A cita enmárcase dentro do ciclo “Solsticios e Equinoccios Poéticos”, promovido polo colectivo Por Un Ribeiro Poético en colaboración co Concello de Ribadavia. O evento combinou intervencións institucionais, lembranzas e recitados poéticos, cun recital a cargo de Celsa Hermida, Eladio Rodríguez, Adela Figueroa e Xosé Lois García, entre outras voces.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El futuro hotel-balneario de As Caldas 5 estrellas se postula como el primero de la ciudad
  2. La constructora de avenida de Portugal desoye la orden de reinicio de obra del Concello y vecinos y comerciantes se movilizan
  3. Ian, el ourensano que lucha contra una enfermedad rara: «una entre un millón»
  4. El BNG dice que la constructora que abandonó la obra de Avenida de Portugal podría ser insolvente
  5. Perdió la visión de un ojo tras un mal diagnóstico y el Sergas debe indemnizarlo con 51.708 euros
  6. Ratifican la condena por estafar 100.000 euros a un matrimonio de Ourense: les ofreció pisos baratos en Mallorca y hasta un yate
  7. Indagan si un hospital privado de Ourense infló el coste para las arcas públicas de cirugías maxilofaciales
  8. Ourense tiene un pequeño ‘campus’ en la universidad que educa desde los 0 a 3 años de vida

Memoria de la guerra y huella del fuego en la vieja mina de la Alemania nazi en una de las cumbres de Galicia

Memoria de la guerra y huella del fuego en la vieja mina de la Alemania nazi en una de las cumbres de Galicia

Anna Amigó: «Os xéneros urbanos e clásicos teñen distinta melodía, pero falan dos mesmos problemas»

Ribadavia rende homenaxe a Xesús Alonso Montero

La socialista Susana Vázquez sucede a Manuel Rodríguez y rompe el "techo de cristal" en Coles

La socialista Susana Vázquez sucede a Manuel Rodríguez y rompe el "techo de cristal" en Coles

Plantan 700 árboles autóctonos en Larouco, zona cero del peor incendio de la historia de Galicia: «El monte que no está trabajado arde, ese es el gran aprendizaje»

El mantenimiento del viaducto del Miño obliga a cortar un tramo de 8 kilómetros de la autovía AG-53, entre Maside y Toén, durante una semana

La relación que degeneró en pesadilla machista: condenado en Ourense un joven por las palizas a una chica durante sus citas en Verín

Verónica Pardellas, ejemplo de superación en Down Ourense: «Estudiar es el futuro»

Tracking Pixel Contents