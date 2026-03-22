Ribadavia rende homenaxe a Xesús Alonso Montero

O Auditorio Manuel María acolleu no día de onte un acto de homenaxe a a unha das figuras máis destacadas da cultura galega contemporánea, Xesús Alonso Montero. A cita enmárcase dentro do ciclo “Solsticios e Equinoccios Poéticos”, promovido polo colectivo Por Un Ribeiro Poético en colaboración co Concello de Ribadavia. O evento combinou intervencións institucionais, lembranzas e recitados poéticos, cun recital a cargo de Celsa Hermida, Eladio Rodríguez, Adela Figueroa e Xosé Lois García, entre outras voces.