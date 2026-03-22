José Prieto Pérez, histórico del socialismo en Ribadavia, fallece tras una destacada trayectoria política y sindical

El PSOE de Ribadavia lamentó el fallecimiento de José Prieto Pérez, ocurrido este sábado, y destacó su trayectoria como una de las figuras históricas del socialismo local. Prieto desarrolló buena parte de su actividad pública en la corporación municipal, de la que formó parte como concejal en distintas etapas, con responsabilidades en áreas como Obras e Servizos y Cultura e Turismo.

En el ámbito de Obras e Servizos, siguió de cerca las actuaciones desarrolladas en el concello, mientras que en Cultura e Turismo asumió la dirección del área y mantuvo una relación estrecha con la vida social y cultural del municipio. A lo largo de esos años compartió responsabilidades políticas con diferentes equipos de gobierno, entre ellos los encabezados por Miguel Fidalgo y Marcos Blanco, así como con Nacho Gómez, Sendín y Noelia Rodríguez en la corporación municipal.

El partido también subrayó su implicación en la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT), una cita en la que, según recordó, trabajó de forma continuada y que contribuyó a consolidar como referente cultural. Junto a su trayectoria institucional, Prieto desarrolló además una labor sindical en UGT, organización en la que defendió los derechos de los trabajadores.

Más allá de los cargos ocupados, el PSOE de Ribadavia lo definió como una persona muy vinculada al socialismo local, con una trayectoria marcada por la entrega, el diálogo y la capacidad para acercar posturas. También destacó su experiencia, su sentido común y su ética de trabajo, cualidades por las que fue una referencia para varias generaciones de compañeros y compañeras.

La agrupación socialista trasladó su pésame a la familia, a las amistades y al conjunto de la militancia socialista por la muerte de quien consideró un histórico de Ribadavia, muy unido a su concello y orgulloso de su villa.