Verónica Pardellas, ejemplo de superación en Down Ourense: «Estudiar es el futuro»

La inserción laboral de personas con síndrome de Down en la provincia avanza de forma sostenida, aunque no exenta de dificultades. Los datos que maneja Down Ourense reflejan un escenario de progreso: actualmente, 46 personas forman parte del área de formación y empleo, de las cuales 28 cuentan ya con un puesto de trabajo activo.

Así lo expuso la responsable del área de formación y empleo de Down Ourense, Silvia Álvarez, al término de una charla de sensibilización para los estudiantes del colegio Divino Maestro con motivo del Día Mundial del síndrome de Down, que se conmemora hoy. Allí explicó que los 18 usuarios restantes de su área de formación se reparten entre programas de acompañamiento en empresas y preparación para su incorporación al mercado laboral, tanto en el ámbito privado como en el público

Detrás de estas cifras hay procesos largos y exigentes. «No creemos en preparar solo oposiciones; hay que generar habilidades sociolaborales, si no lo aprendido no será suficiente», sostiene la responsable del área de formación de Down Ourense, que explica que es por ello que «la mayor parte de los participantes compaginan estudio y trabajo en jornadas que requieren constancia y organización, desde los 18 o 19 años, tras finalizar su etapa educativa.».

Esa es precisamente la historia de vida que ayer escucharon los alumnos de Formación Profesional y Educación Secundaria Obligatoria del Colegio Plurilingüe Divino Maestro. Le puso voz Verónica Pardellas, «una chica de 40 años», como ella misma se describió desde el escenario del centro escolar, que tiene síndrome de Down y desde hace algunos meses también una plaza en la Diputación Provincial.

«Fue duro, mucho esfuerzo y mucho estudio», resumió sobre un periplo opositor que para ella comenzó en el año 2015, porque antes de lograr su puesto de funcionaria pública en el organismo provincial ourensano intentó distintas oposiciones, entre ellas «las del Estado», recordando su desplazamiento a Madrid para «hacer exámenes».

Para lograr su meta siempre estuvo de la mano de la entidad que la ayudó tanto a estudiar como a organizarse, «había un organigrama», expuso ante los menores a los que les aseguró que «estudiar es el futuro». Un futuro que para ella ya es presente y que labró además trabajando al mismo tiempo, porque desde 2017 tenía un contrato indefinido como auxiliar termal en el balneario de Arnoia, donde disfrutaba preparando las salas antes de que los clientes entrasen a recibir masajes. Ahora, en el Pazo Provincial, lo que más le gusta es «trabajar en la fotocopiadora», donde está «bastante contenta»..

Inclusión laboral

«La empleabilidad no es que esté negra, pero no es sencilla; es mucha llamada a puertas», sostiene por su parte Álvarez. Su trabajo —y el del equipo técnico— pasa en gran medida por abrir esas puertas: contactar con empresas, detectar oportunidades y adaptar perfiles a puestos concretos.

En ese proceso, el papel de las grandes compañías está siendo determinante. Grandes cadenas deportivas ya colaboran con la entidad en Ourense, dentro de una tendencia que Álvarez desea que siga creciendo con la llegada de nuevas empresas a la ciudad porque «muchas oportunidades llegan de mano de multinacionales que ya traen establecido buscar no solo integrar la discapacidad, sino la diversidad», subraya la técnica que ya ha logrado un contrato para dos usuarios de Down Ourense para los que será su primer paso en el mundo laboral, «es una buena noticia, refuerza el trabajo de prospección que hacemos los técnicos», valora.

Más complejo resulta, en cambio, el encaje en la pequeña empresa, donde factores como los horarios exigentes, la necesidad de cubrir puestos muy específicos o las dificultades en desplazamientos pueden limitar algunas incorporaciones. «A veces es complicado adaptar determinados puestos», reconocen desde la entidad.

En paralelo, el empleo público se ha consolidado como una vía cada vez más relevante. En estos momentos, a mayores de Verónica, cuatro personas han obtenido plaza provisional en servicios de limpieza y cocina dependientes de la Xunta, mientras que al menos dos usuarios podrían incorporarse como administrativos en el Sergas en próximas convocatorias.

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Enseñar y aprender

Tras escuchar la experiencia de Verónica Pardellas llegó el turno de preguntas por parte de los estudiantes. Ellos no se animaron, pero sí lo hicieron sus profesoras. La tutora de segundo de ESO, Patricia Borrajo, relató como este año por primera vez tienen una alumna con síndrome de Down en su aula y, sobre todo, como «he aprendido con mis alumnos porque son ellos los que enseñan la inclusión en el día a día viendo como la tratan exactamente como una más. Son un orgullo y es una satisfacción porque sin experiencia previa sabes que va a ser complicado, temes hacerlo mal y te encuentras que en el fondo es así de fácil».