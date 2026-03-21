La socialista Susana Vázquez sucede a Manuel Rodríguez y rompe el "techo de cristal" en Coles

«Vou estar ao carón de todas e todas vós, como sabedes, escoitando e actuando. Non prometo non equivocarme, pero si que teño claro que vou gobernar, escoitando a xente, traballando e tomando decisións. Coles está chea de oportunidades. O futuro está aquí e imos construílo entre todas xuntas e xuntos». Así terminó la intervención post-nombramiento de la primera alcaldesa en democracia de la historia del concello de Coles. Susana Vázquez, del PSOE fue elegida ayer como nueva regidora del ayuntamiento tomando así el relevo de Manuel Rodríguez, alcalde desde 2007, después de que el edil renunciara a su cargo la semana anterior

Poco más de 1 año de mandato

La nueva alcaldesa fue elegida en un pleno que tuvo más de acto de presentación que de sesión de gobierno. Apenas dos minutos desde el inicio de la asamblea bastaron para completar la votación y que Vázquez prometiera guardar la Constitución y cumplir con las obligaciones del cargo, pues el partido socialista cuenta con mayoría absoluta, y ni el PP ni el BNG presentaron candidaturas alternativas. Tras el trámite electoral, llegaron las primeras palabras de Susana como alcaldesa, que no quiso olvidar para comenzar el delicado momento en el que tomo la posición, pues queda poco más de un año para las nuevas elecciones municipales: «Asumo a alcaldía de Coles con pleno coñecemento do que significa, tomar decisións, priorizar e asumir responsabilidades», afirmaba antes de aclarar que el contexto en el que se produce el cambio «non é unha debilidade, senón unha responsabilidade engadida».

Rápidamente pasó a incidir en el hito que supone su llegada a la alcaldía como primera mujer en hacerlo, algo que, según comentó «non como un símbolo, é un cambio real, é romper unha inercia histórica, ese famoso teito de cristal, o cal durante demasiado tempo afastou ás mulleres dos espazos de decisións». Citando por el medio a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, Rodríguez recordó que « cando unha muller dá un paso adiante abre camiño para outras, faino por todas as que estiveron antes e por todas as que virán».

La socialista quiso guardar un momento para agradecer especialmente a su antecesor, del que afirmó ser «unha honra» poder trabajar en su equipo de gobierno durante los 19 años de alcaldía, formando un proyecto que, según sus palabras «transformou Coles, ordenamos o concello, reforzamos as infraestruturas e os servizos públicos e fixemos do medio ambiente unha prioridade».

Según Vázquez, la principal enseñanza que sacó de esos años de gobierno con Rodríguez fue «aprender que a política municipal non se fai desde un despacho. Fase escoitando, faise estando e faise o carón da xente». Y es que el rumbo que la socialista tomará en los 14 meses de mandato que será disponible será de un marcado carácter continuista, en el que se tratarán de continuar los proyectos ya en marcha y poner a rodar aquellos planteados, con una importante visión de llegar a todas las parroquias: «O meu despacho estará nos 92 núcleos, en cada lugar onde hai unha necesidade real». Entre la actuaciones concretas que pretende llevar a cabo, mencionó el desarrollo de la finca do Diestro como espacio de ocio y deporte, una conexión peatonal entre Ourense y Os Peares junto a una zona de baño en el río, identificar edificaciones en ruina para convertirlas en oportunidades de vivienda y tranformar el modelo energético para que la energía fotovoltacio que produce Coles se revierta en los vecinos y reduza costes.

Vázquez recibió la bienvenida por parte de la oposición, principalmente de la concejala del BNG, Raquel Vázquez. Aunque aseguró que con la nueva alcaldesa «son maiores as nosas coincidencias que as nosas discrepancias, principalmente no fondo sentir feminista», le recordó los retos que quedan pendientes en este mandato, especialmente el de mejorar el Servizo de Atención ao Fogar «equiparando os salarios e as condicións laborais laborais das traballadoras do concello para reducir discriminacións».

El ya exalcalde Manolo Rodríguez, que dejó el cargo por jubilación, no se retira del todo, pues seguirá como concelleiro hasta las próxima elecciones. En declaraciones tras su despedida, afirmó quedarse satisfecho con el deber cumplido aunque «se cometan errores, e pido desculpas polos que poidera cometer, pero gobernar é decidir».