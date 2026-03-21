La relación que degeneró en pesadilla machista: condenado en Ourense un joven por las palizas a una chica durante sus citas en Verín

En abril, julio, agosto y septiembre de 2024 están documentadas cuatro agresiones físicas que un veinteañero del municipio ourensano de Verín propinó a otra joven con la que mantenía una relación sentimental secreta, a espaldas de sus respectivas parejas. La chica fue víctima de la palizas de este agresor machista, unos hechos ocurridos en los lugares de sus quedadas. El 12 de marzo, el encausado compareció en el juicio ante la magistrada de la Plaza 2 de la Sección de lo Penal de Ourense y se conformó con una condena, después de un acuerdo de conformidad entre la defensa, la Fiscalía y la acusación particular. El agresor admite la autoría de cuatro delitos de maltrato y acepta un total de 124 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 2 años y 4 meses de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, 4 años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y el pago de una indemnización a la perjudicada de 2.000 euros. El agresor que carece de antecedentes penales, abonará la responsabilidad civil en cuotas de 100 euros al mes. La sentencia es firme, como todas las dictadas tras una conformidad.

El ahora condenado y la perjudicada solían quedar con habitualidad en el parque de Fontenova en Verín. Allí, en abril de 2024, tras una discusión, tuvo lugar la primera de las cuatro palizas que constituyen los hechos probados de la sentencia contra este agresor machista. En esa primera ocasión, el varón «golpeó violentamente» a la chica, afirma la resolución. La tiró al suelo y le dio patadas por todo el cuerpo.

El 14 de julio de 2024 volvieron a encontrarse en el mismo parque. Por segunda vez, el acusado volvió a agredir y dar golpes a la joven. Ese día llegó a acudir una patrulla de la Guardia Civil, según indican los hechos probados de la condena.

En otra de las citas, en el mes de agosto de 2024, el agresor y la víctima se encontraban en las inmediaciones de la zona del Olivar, en las inmediaciones del conservatorio de Verín. Ese día, el varón propinó otra paliza a la perjudicada. Según se considera probado, y así reconoce el varón tras prestar conformidad, ese día la agarró «violentamente» por el pelo y también le dio patadas. Llegó a causar a la chica hematomas en los ojos.

La cuarta y última agresión física que forma parte de este procedimiento judicial por violencia machista tuvo lugar en el mes de septiembre de 2024. Ese día, la perjudicada y el encausado volvían a estar en la zona de Fontenova. En esa ocasión, el agresor propinó a la perjudicada golpes por todo el cuerpo.

La joven no llegó a acudir a un centro médico tras sufrir todos estos hechos, de manera que no están detalladas las lesiones que sufrió en un parte sanitario. Pero, tras la denuncia y el procedimiento judicial, que se salda con el reconocimiento de las agresiones por parte del acusado, queda constatada que la relación estuvo marcada por la violencia que sufrió ella.