Plantan 700 árboles autóctonos en Larouco, zona cero del peor incendio de la historia de Galicia: «El monte que no está trabajado arde, ese es el gran aprendizaje»

En la zona cero de la devastación, en el epicentro del mayor incendio forestal de la historia de Galicia desde que hay registros —ardieron casi 32.000 hectáreas, así como decenas de casas y de otras propiedades—, un grupo de 46 personas voluntarias convocadas por Abanca y Afundación, así como vecinos y miembros de la comunidad de montes colaboraron este sábado en la plantación de 700 árboles en Larouco, el municipio del que partió el fuego devastador, el 13 de agosto. El frente se extendió descontrolado por toda la comarca de Valdeorras y alcanzó montes de la provincia de Lugo. En una parcela de Trasmunde y en otra en la zona de Camiño da Enciñeira, entre un paisaje que aún da testimonio de la gravedad de lo sucedido, pese a los brotes verdes, los participantes en esta iniciativa de reforestación ambiental plantaron 700 ejemplares de especies autóctonas: castaños, encinas, alcornoques, endrinos, madroños, perales y manzanos silvestres.

La intervención de los voluntarios pretende, como meta proritaria, recuperar parte de la ingente masa forestal perdida, además de favorecer la restauración de los hábitats para la fauna local, como el corzo, el jabalí y aves rapaces. El grave incendio abrió una enorme herida en el paisaje, llevó el peligro a las puertas de muchas casas y asestó un duro golpe a la economía local, porque las llamas afectaron a montes comunales, explotaciones agrícolas y al mosaico vitivinícola de Valdeorras.

Foto de grupo de los participantes en la jornada de recuperación ambiental de este sábado en Larouco. / CEDIDA

«A maioría do que ardeu foi en fincas privadas. Os propietarios levan unha tempada cortando os piñeiros queimados e limpando o monte, e dá terror ver todo o que eran terras traballadas e agora están en desuso. É dicir, o monte arde porque non está traballado; as terras labradas non arden, esa debe ser a nosa grande aprendizaxe», reflexiona la alcaldesa de Larouco, Patricia Lamela, partidaria de incidir en las plantaciones autóctonas. La regidora estuvo colaborando con los voluntarios como una más.

La de este sábado en Larouco es la séptima actuación de recuperación medioambiental del plan de acción de Abanca y Afundación para paliar los efectos del fuego, tras la reforestación del pasado sábado en Quiroga y cinco iniciativas, entre octubre y noviembre, para proteger suelos y acuíferos en Manzaneda, O Invernadoiro, Vilamartín de Valdeorras y Las Médulas.