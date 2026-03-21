Ourense: las primeras piedras de 1.435 viviendas públicas en O Vinteún verán la luz en menos de tres años

Quedan muchos kilómetros en la maratón del macroproyecto de vivienda pública que ampliará considerablemente la oferta del barrio de O Vinteún y la ciudad de Ourense en general, pero desde ayer ya se empiezan a divisar las señales que indican a cuánto está la línea de meta. El PIA (Proxecto de Interese Autonómico) de la ciudad de Ourense fue aprobado este lunes en el Conslelo de la Xunta, y ayer se publicó en el Diario Oficial de Galicia el anuncio que lo somete a información pública.

En consecuencia, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, acudió a la ciudad para presentar los detalles del proyecto, y pudo anunciar los primeros plazos previstos para su ejecución con una intención clara: que en menos de tres años las primeras piedras de las 1.435 nuevas viviendas de O Vinteún vean la luz. Para ello habrá que pasar primero por 15 días de plazo para alegaciones ante el anuncio del DOG, tras los que, en caso de recibir un OK general, se pasará directamente a analizar los informes sectoriales sobre el proyecto, los cuales la Xunta tiene ya encargados. Después de esta lectura se podrá proceder a la aprobación definitiva (el siguiente «paso adelante» administrativo), que el gobierno autonómico pretende conseguir antes de que se acabe el 2025.

Al mismo tiempo, empezará el proceso de expropiación, esencial para poder licitar la obra lo antes posible. Concretamente, la Xunta pretende conseguirlo en el segundo trimestre de 2027, para que entrados en el 2028 las obras de urbanización del terreno ya hayan comenzado. Esas obras de acondicionamento del terreno se comenzarán a alternar lo antes posible con las de edificación, y es a partir de este punto cuando no se conciben más fechas por parte de la conselleira. Eso sí, el documento ambiental estratégico del proyecto, publicado en agosto del año pasado, sí pone plazos límite a lo que pasará en las siguientes fases: el informe contempla que no debe pasar más de dos años desde que tramiten los proyectos de urbanización y reparcelación (los que la Xunta pretende tener listos en 2028) hasta que la primera fase de acondicionamiento del terreno se complete. Las labores de edificación, por otra parte, se extenderán bastante más, pues el documento da un plazo de 10 años para completar todo lo proyectado desde que el primer tramo de urbanización se finalice.

Todo parece «boas novas», como señalaba la conselleira en rueda de prensa, en un proyecto vital para una ciudad con alta demanda de vivienda pública. Según los datos del instituto Galego de Vivenda e Solo, las solicitudes para comprar o alquilar vivienda protegida está en máximos históricos, con 1.079 demandantes solo en el concello de Ourense.

250 millones para 4.500 vecinos

La futura urbanización de O Vinteún supondrá un importante golpe en la mesa para aliviar estos registros, pues de las 1.435 viviendas que se proyectan construir, 1.154 se destinarán a vivienda pública. Estos hogares tendrán una media de ocupación de 3,2 personas, por lo que haciendo las matemáticas, O Vinteún contará con 4.592 nuevos vecinos en la próxima década, que para conseguir la vivienda pública deberán residir o trabajar en la ciudad de As Burgas al momento de enviar su solicitud. Para lograrlo, el proyecto cuenta con una inversión estimada de 250 millones de euros, inducida entre promotores, cooperativistas y la propia Xunta, que pondrá 13,5 millones, es decir, poco más del 5%.

El número final de pisos con los que contará el macroproyecto ha sido resultado de una importante variación de cifras. Cuando en noviembre de 2024 se adjudicó la redacción del proyecto de expropiación y parcelación, la promoción contemplaba construir un total de 1.640 viviendas. Sin embargo, un año después, cuando el proyecto recibió el OK por parte de Medio Ambiente, el documento ambiental estratégico (aun vigente como informe más reciente en los portales de transparencia) pasó a contemplar 1.164 casas, 500 menos de las iniciales.

Cinco meses después, el número vuelve a cambiar, quedándose en un punto medio entre los dos anunciados anteriormente. La conselleira explicó en rueda de prensa que el primer cambio (de 1.600 a a 1.100) se realizó respetar la zona de afectación del río Cudeiro, presente en el enclave y que supone un eje verde para la ciudad y el Camino de Santiago.

Además de las propias viviendas, la urbanización contará con más de 300 plazas de aparcamiento públicas, y tendrá 45.383 metros cuadrados de espacios verdes y libres, donde se prevee plantar más de 1.300 árboles. Solo el 15% del ámbito urbanizable se dedicará a los bloques de vivienda, que también en busca de una proyección natural, serán todas de edificación abierta, de forma que todas las dependencias tengan vista al exterior.