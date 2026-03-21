El mantenimiento del viaducto del Miño obliga a cortar un tramo de 8 kilómetros de la autovía AG-53, entre Maside y Toén, durante una semana

El mantenimiento del viaducto que salva el río Miño y enlaza entre Barbantes y Toén la autovía libre de peaje AG-53 (Ourense-Dozón) con la A-52, la autovía das Rías Baixas, obliga a un nuevo corte de tráfico que modificará las condiciones de la circulación en un tramo de ocho kilómetros, durante la próxima semana, desde el lunes al viernes, según la previsión de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. En concreto, se cerrará al tráfico la calzada derecha de la autovía entre el ramal de Maside —la AG-54, que conecta con O Carballiño— y el entronque de la AG-53 con la A-52. Se trata de un tramo comprendido aproximadamente entre las localidades de Listanco (Maside) y de Feá (Toén). Durante estas jornadas laborales de corte de calzada —desde las 8 horas del lunes 23 hasta las 13 horas del viernes 27, según la programación inicial—, la circulación en el sentido Ourense de la AG-53 será canalizada por la carretera nacional N-541.

Esta nueva afectación del tráfico es necesaria para acometer la segunda fase de la pila número 1 del viaducto. Durante la ejecución de estas obras y mientras se mantenga restringida la circulación en el tramo, permanecerá señalizada la nueva ruta para que los usuarios que circulan por la autovía, tanto los que procedan de O Carballiño por la infraestructura AG-54, como los que vengan desde Santiago de Compostela o la comarca de Deza por la AP-53 —gratuita desde Dozón—, sepan qué itinerario alternativo tomar para seguir su viaje. Por lógica, aumentarán los tiempos de desplazamiento con respecto a la circulación habitual.

El viaducto tras el que confluyen las autovías AG-53 y A-52 es una infraestructura clave para el enlace de las comunicaciones en la entrada y la salida de Ourense, así como entre el norte, el sur de la provincia y la costa pontevedresa, salvando el río Miño en la zona, cerca de donde fluye el Barbantiño.

Las obras de mantenimiento de esta infraestructura, que llevan en marcha desde el pasado mes de enero, y han obligado a acometer desde entonces distintos cortes temporales de la circulación, según las necesidades del avance de la ejecución de los trabajos, están contratadas por la Xunta de Galicia y se enmarcan, según la administración autonómica, «no programa pioneiro da Xunta de inspección das vías e das obras de paso, para preservar a seguridade dos usuarios das infraestruturas viarias e alongar a vida útil con accións de conservación preventiva», subraya la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.