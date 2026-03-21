El área sanitaria,premio estatal por su modelo de educación en salud

La Subdirección de Enfermería de Atención Primaria del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras ha sido reconocida a nivel estatal al resultar galardonada en los XIX Premios NAOS 2025, en la categoría de promoción de una alimentación saludable en el ámbito familiar y comunitario, por su proyecto Escolas de Saúde.

El premio, enmarcado en la Estrategia NAOS de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pone en valor el trabajo desarrollado en Atención Primaria en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedad y será entregado en Madrid en una gala en el mes de noviembre.

El proyecto premiado está desarrollado por equipos multidisciplinares y liderado por enfermeras de salud comunitaria, que ofrecen herramientas prácticas para fomentar hábitos de vida saludables. Durante su primer año de implantación, en 2024, el programa puso en marcha más de 800 talleres con la participación de más de 9.200 personas y la implicación de 128 profesionales sanitarios de distintas disciplinas. La iniciativa abarca 71 programas diferentes, entre ellos talleres de alimentación, envejecimiento activo, prevención de la fragilidad, primeros auxilios y actividades relacionadas con patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión o la EPOC, además de contenidos vinculados al uso de nuevas tecnologías.

«Este premio es, sobre todo, un reconocimiento al esfuerzo diario de los equipos de Atención Primaria y a su capacidad para construir salud desde la proximidad», señaló la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria del área sanitaria, Verónica Civeira Pérez.

También sostuvo que las Escolas de Saúde representan «una manera diferente de entender la atención sanitaria, más participativa, más próxima y centrada en las personas», en la que la educación para la salud y el empoderamiento de la ciudadanía resultan fundamentales.

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El galardón tiene en cuenta, además, que Escolas de Saúde destacó por su capacidad de adaptación a las necesidades de la población mediante metodologías participativas y por la colaboración con concellos, asociaciones vecinales y otros recursos comunitarios. También que «los resultados reflejan una alta satisfacción entre las personas participantes, con valoraciones superiores al 4,6 sobre 5» en todos los indicadores.