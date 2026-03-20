Medio ambiente
Los problemas de toxicidad del agua en A Limia siguen, alertan activistas
Redacción
La plataforma en defensa del medio ambiente Auga Limpa Xa! denuncia el «incumplimiento» por parte de la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, pese a la firmeza de la sentencia por el caso de As Conchas. En coordinación con otros colectivos, la plataforma anuncia el inicio de una campaña de acciones el próximo 9 de abril en Ourense, con un pase del documental ‘Quen contamina a Limia?’, a las 19,30 horas, en la Casa da Cultura de la Rúa Concello, 11, en colaboración con el Cineclube Padre Feijoo. La obra fue producida por Noticias Dispersas e Radio Liverdade.
En las semanas siguientes, Auga Limpa Xa! presentará denuncias ante «los órganos competentes» por la contaminación «que se está registrando en puntos de abastecimiento de agua en A Limia», con ayuntamientos en los que las aguas están «gravemente afectadas y que no están advirtiendo a la población de que no se pueden beber esas aguas sin analizarlas antes», aseguran desde la plataforma.
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