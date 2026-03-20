Una oncóloga de Ourense coordina una guía contra el cáncer de esófago: «Los nuevos tratamientos dirigidos y la inmunoterapia mejoran la respuesta frente al tumor»

Cada año se diagnostican en España unos 1.800 nuevos casos de cáncer de esófago, un problema de salud pública que representa una de las principales causas de muerte por tumores a nivel mundial. Según los registros del Instituto Nacional de Estadística, en todo el país hubo 1.927 personas que fallecieron en 2024 debido a esta enfermedad, 13 de ellas en la provincia de Ourense. El pronóstico de supervivencia con esta patología oncológica, a cinco años, se sitúa entre el 15 y 20%, por lo que el tratamiento especializado tras un diagnóstico precoz son procesos fundamentales. Una nueva guía nacional sobre el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con esta enfermedad ha sido coordinada por la oncóloga Ana Fernández Montes, del hospital de Ourense, junto a la doctora María Alsina, del hospital universitario de Navarra. Se trata de una actualización que recoge las recomendaciones clínicas y los avances más recientes en el manejo asistencial de esta patología, como los tratamientos personalizados y la inmunoterapia.

La denominada «Guía clínica SEOM-GEMCAD-TTD de cáncer de esófago 2025» es un manual elaborado con la coordinación de las doctoras Fernández Montes y Alsina, y en colaboración con especialistas de toda España, en un trabajo cooperativo impulsado por sociedades científicas de referencia en el ámbito oncológico.

«Uno de los avances más relevantes de esta actualización es la incorporación de nuevos tratamientos dirigidos y de la inmunoterapia, que permiten mejorar la respuesta del organismo frente al tumor, e incrementar las opciones terapéuticas, especialmente en los casos más avanzados», dice la oncóloga ourensana.

Ana Fernández Montes subraya que «la mejora de los resultados clínicos depende en gran medida de un enfoque coordinado entre diferentes especialidades médicas, así como de un seguimiento continuado de los pacientes, para detectar posibles recaídas y mejorar su calidad de vida».

Ana Fernández Montes, en una consulta en el CHUO. / CEDIDA

Factores de riesgo

La guía nacional ofrece a los profesionales sanitarios herramientas basadas en la evidencia científica más reciente, con el foco en una medicina más personalizada y eficaz. El manual incide en la diferencia entre los dos tipos principales del cáncer de esófago, el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, que presentan distintas características y requieren, por tanto, abordajes terapéuticos específicos. El consumo de tabaco y el alcohol, así como el reflujo gastroesofágico y la obesidad, se encuentran entre los principales factores de riesgo de esta tumor.

Pruebas de precisión, como la endoscopia con biopsia y los estudios de imagen, son herramientas clave de diagnóstico, para determinar la extensión de la masa maligna y para poder establecer el tratamiento más adecuado a cada paciente y cada caso.

La guía incide en el enfoque multidisciplinar como base de la práctica terapéutica, con diferentes opciones de tratamiento según el estadio de la enfermedad. En los casos iniciales se pueden emplear técnicas menos invasivas, como la resección endoscópica, o la cirugía. En las fases más avanzadas se recomienda la combinación de quimioterapia, radioterapia e intervención quirúrgica. La guía coordinada por la oncóloga Fernández Montes introduce cambios importantes en el manejo del adenocarcinoma localizado avanzado, estableciendo nuevos esquemas de tratamiento que mejoran la supervivencia de los pacientes, así como recomendaciones más precisas para el seguimiento y control de la enfermedad tras el tratamiento.