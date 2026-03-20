Municipal
Música y quema de madamitas para celebrar San Lázaro
L. G
Ourense
La tradicional festividad de San Lázaro se celebrará este domingo en la ciudad de Ourense con una alborada a las 11.45 horas, con gaiteros y cabezudos por las calles del Paseo, Santo Domingo y el parque de San Lázaro; y además con la tradicional quema de madamitas,a las 13.00 horas frente a la Subdelegación de Gobierno.
Previamente habrá misa en honor a San Lázaro en la iglesia parroquial de Santo Domingo, de donde partirá la procesión hasta la Iglesia de los Franciscanos. n
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