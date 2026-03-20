La Diputación apuesta por un robot para reforzar la seguridad en las carreteras

Ourense da un paso más en su hoja de ruta hacia la modernización digital. La Diputación Provincial acaba de incorporar un sistema de Automatización Robótica de Procesos (RPA) en el Área de Infraestructuras, una herramienta que, adelantan, permitirá tramitar de manera automática las notificaciones vinculadas a los expedientes de poda y tala de árboles ubicados en las márgenes de las carreteras provinciales para evitar incidencias viales.

El nuevo sistema, basado en un «robot de software», se encargará de gestionar un procedimiento que hasta ahora recaía casi en su totalidad sobre el trabajo manual del personal administrativo. De este modo, el programa será el encargado de cruzar datos, generar avisos y tramitar los requerimientos dirigidos a los propietarios de las fincas en las que se detecten elementos vegetales que puedan suponer un riesgo para la circulación.

En concreto, la medida se centra especialmente en aquellos árboles y aquella vegetación que amenaza la seguridad vial, bien por el peligro de caída sobre la calzada o por invadir el espacio de circulación, reduciendo la visibilidad o dificultando el tránsito de los vehículos.

Con la puesta en marcha de esta tecnología, desde el organismo provincial aseveran que dan respuesta a una de las principales cargas de trabajo del servicio, reduciendo tiempos y eliminando márgenes de error.

Así pues, el «robot» interactuará de forma autónoma con los sistemas informáticos de la institución, permitiendo una tramitación «continua, más rápida «y eficiente, «sin margen de error».

Esta automatización del servicio consideran que se traduce en una mejora directa para la ciudadanía. Afirman que al acortar los plazos de gestión, los avisos llegarán antes a los propietarios, facilitando una intervención más rápida sobre la vegetación peligrosa y, con ello, reduciendo el riesgo de accidentes provocados por la caída de ramas, troncos o la reducción del ancho de la vía por acumulación de vegetación.

Optimización de recursos

Además de la mejora en la seguridad, la implantación del sistema de Automatización Robótica de Procesos subrayan que permitirá optimizar los recursos humanos de la administración provincial. El personal empleado público «podrá centrarse ahora en tareas de mayor valor añadido, como las inspecciones técnicas sobre el terreno o la supervisión de la red viaria», dejando atrás labores repetitivas de carácter burocrático.

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«Con esta iniciativa, la Diputación refuerza su compromiso con la innovación tecnológica aplicada a los servicios públicos, apostando por una administración más ágil y eficaz», manifiestan desde el Pazo Provincial, resaltando que este enfoque se dirige a un ámbito clave como es la seguridad en las carreteras de la provincia. n