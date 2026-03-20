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El Concello renovará el parque infantil de José Cornide con 46.800 euros

La intervención en el área de juegos comenzará el lunes y tiene un plazo de ejecución de 30 días

Un parque infantil municipal en una imagen de archivo. | IÑAKI OSORIO

Un parque infantil municipal en una imagen de archivo. | IÑAKI OSORIO

Lucila González

Ourense

El parque José Cornide estrenará en las próximas semanas una nueva área de juegos infantiles. El Concello de Ourense invertirá 46.835,47 euros en la renovación de este espacio, con unas obras que comenzarán el próximo lunes, 23 de marzo, y que buscan mejorar tanto la seguridad como la calidad de uso para la población infantil.

La actuación contempla la instalación de nuevos elementos de juego, entre los que destacan un columpio mixto con asiento tipo nido, tobogán y balancines. Asimismo, se colocará un pavimento continuo de caucho de seguridad para reducir el riesgo de caídas y se incorporarán nuevos elementos de delimitación y señalización.

El concejal de Obras Públicas, Servicios Urbanos, Medio Ambiente y Urbanismo, Francisco Lorenzo, señala que esta intervención responde «al compromiso del gobierno municipal con la mejora de los espacios públicos y, especialmente, de aquellas zonas destinadas al ocio infantil, fundamentales para la convivencia y el bienestar de las familias».

En este sentido, el edil destaca que el objetivo es avanzar hacia áreas infantiles «más seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales», al tiempo que se refuerzan los espacios de encuentro vecinal en los barrios.

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Las obras cuentan con un plazo de ejecución estimado de 30 días. Durante este tiempo, se establecerán medidas de seguridad y se delimitará la zona de actuación.

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