Municipal
El Concello renovará el parque infantil de José Cornide con 46.800 euros
La intervención en el área de juegos comenzará el lunes y tiene un plazo de ejecución de 30 días
El parque José Cornide estrenará en las próximas semanas una nueva área de juegos infantiles. El Concello de Ourense invertirá 46.835,47 euros en la renovación de este espacio, con unas obras que comenzarán el próximo lunes, 23 de marzo, y que buscan mejorar tanto la seguridad como la calidad de uso para la población infantil.
La actuación contempla la instalación de nuevos elementos de juego, entre los que destacan un columpio mixto con asiento tipo nido, tobogán y balancines. Asimismo, se colocará un pavimento continuo de caucho de seguridad para reducir el riesgo de caídas y se incorporarán nuevos elementos de delimitación y señalización.
El concejal de Obras Públicas, Servicios Urbanos, Medio Ambiente y Urbanismo, Francisco Lorenzo, señala que esta intervención responde «al compromiso del gobierno municipal con la mejora de los espacios públicos y, especialmente, de aquellas zonas destinadas al ocio infantil, fundamentales para la convivencia y el bienestar de las familias».
En este sentido, el edil destaca que el objetivo es avanzar hacia áreas infantiles «más seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales», al tiempo que se refuerzan los espacios de encuentro vecinal en los barrios.
Las obras cuentan con un plazo de ejecución estimado de 30 días. Durante este tiempo, se establecerán medidas de seguridad y se delimitará la zona de actuación.
- El futuro hotel-balneario de As Caldas 5 estrellas se postula como el primero de la ciudad
- La constructora de avenida de Portugal desoye la orden de reinicio de obra del Concello y vecinos y comerciantes se movilizan
- Las historias (y el producto) detrás de la mejor hamburguesa de España
- El BNG dice que la constructora que abandonó la obra de Avenida de Portugal podría ser insolvente
- El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras
- Investigan si la alcaldesa del PP en Vilariño de Conso prevaricó por levantar reparos de facturas
- Indagan si un hospital privado de Ourense infló el coste para las arcas públicas de cirugías maxilofaciales
- Excarceladas dos personas tras un choque frontal en la N-120 en Ourense