Sentencia
Cinco absueltos: no hay pruebas de que ocultaran bienes para no pagar
La magistrada María Victoria Candamo, titular de la Plaza 1 de la Sección de lo Penal de Ourense, ha absuelto a cinco personas que fueron juzgadas por ocultar bienes para evitar el pago de deudas en un procedimiento concursal. No hay pruebas de que actuasen de manera fraudulenta ni con la intención de perjudicar a los acreedores. Entre los años 2012 y 2015, a través de una empresa de la que era administrador único uno de los encausados, se realizaron movimientos contables y se procedió a la venta de varios vehículos a familiares y a un empleado por precios acordes a su valor. También se formalizó el alquiler de una nave industrial y de su maquinaria a otra sociedad, que con posterioridad se subarrendó. Aunque detectó irregularidades formales en esos movimientos, la jueza no ve acreditado que «dichas operaciones se realizaran por precio vil, ni que el producto de las mismas fuera detraído del patrimonio social o incorporado al patrimonio personal del acusado». La magistrada añade que «no puede afirmarse que las referidas transmisiones constituyan actos de disposición fraudulentos subsumibles en el delito de insolvencia punible».
- El futuro hotel-balneario de As Caldas 5 estrellas se postula como el primero de la ciudad
- La constructora de avenida de Portugal desoye la orden de reinicio de obra del Concello y vecinos y comerciantes se movilizan
- Las historias (y el producto) detrás de la mejor hamburguesa de España
- El BNG dice que la constructora que abandonó la obra de Avenida de Portugal podría ser insolvente
- El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras
- Investigan si la alcaldesa del PP en Vilariño de Conso prevaricó por levantar reparos de facturas
- Indagan si un hospital privado de Ourense infló el coste para las arcas públicas de cirugías maxilofaciales
- Excarceladas dos personas tras un choque frontal en la N-120 en Ourense