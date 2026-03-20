Cinco absueltos: no hay pruebas de que ocultaran bienes para no pagar

La magistrada María Victoria Candamo, titular de la Plaza 1 de la Sección de lo Penal de Ourense, ha absuelto a cinco personas que fueron juzgadas por ocultar bienes para evitar el pago de deudas en un procedimiento concursal. No hay pruebas de que actuasen de manera fraudulenta ni con la intención de perjudicar a los acreedores. Entre los años 2012 y 2015, a través de una empresa de la que era administrador único uno de los encausados, se realizaron movimientos contables y se procedió a la venta de varios vehículos a familiares y a un empleado por precios acordes a su valor. También se formalizó el alquiler de una nave industrial y de su maquinaria a otra sociedad, que con posterioridad se subarrendó. Aunque detectó irregularidades formales en esos movimientos, la jueza no ve acreditado que «dichas operaciones se realizaran por precio vil, ni que el producto de las mismas fuera detraído del patrimonio social o incorporado al patrimonio personal del acusado». La magistrada añade que «no puede afirmarse que las referidas transmisiones constituyan actos de disposición fraudulentos subsumibles en el delito de insolvencia punible».