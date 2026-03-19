El TSXG ratifica la condena a los «falsos nietos» que estafaron a una anciana

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que condena a dos antiguos empleados de una empresa de sistemas de filtrado de agua, por aprovecharse de la vulnerabilidad y la soledad de una anciana de 92 años para hacerse con más de 33.000 euros de sus cuentas bancarias.

Los hechos se remontan a marzo de 2019. Los acusados conocieron a la víctima cuando acudieron a su domicilio para instalarle un dispositivo de la empresa «HidroKing». Al percatarse de que la mujer vivía sola, no tenía relación con su familia y presentaba un deterioro cognitivo moderado-grave, urdieron un plan para ganarse su confianza. Según el relato de hechos probados, simularon preocuparse por ella, la llamaban con frecuencia y la acompañaban a realizar gestiones, llegando incluso a jactarse en mensajes telefónicos de que «ahora eran como sus nietos»

Retiradas constantes

Bajo esta apariencia de altruismo, los condenados iniciaron un saqueo sistemático. El tribunal detalla cómo acompañaban a la anciana a sucursales de su entidad financiera en Ourense, Maside y Xinzo de Limia para realizar reintegros en efectivo que luego hacían suyos.

La mayor parte del botín se la llevó la principal acusada, quien logró obtener una tarjeta de débito a nombre de la víctima y el número PIN, realizando hasta 23 extracciones en cajeros por un valor de 13.200 euros, además de otros reintegros en ventanilla. En total, se le atribuye la apropiación de 22.200 euros. Ella aceptó ya en la Audiencia una conformidad de condena, 18 meses de cárcel más las indemnizaciones.

La sentencia llegó al TSXG por la apelación del otro acusado, quien fue sentenciado a 12 meses de prisión— por dilaciones indebidas y reparación parcial del daño al ingresar 3.500 euros—. Para la Audiencia Provincial, él se hizo con 7.200 euros a través de diversas visitas en las que simulaba interesarse por la manutención de la mujer. En su apelación defiende que las dotaciones recibidas eran «propinas» de la anciana por los cuidados y, además, afirmó que desconocía tanto el estado psíquico como la situación de soledad de la perjudicada

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La Sala del alto tribunal es contundente: «A nadie en su cabal juicio se le puede detraer tan ingente cantidad de dinero de su cuenta durante más de tres meses sin percatarse», resume. Así pues, confirma las penas impuestas por la Audiencia de Ourense, así como las indemnizaciones: devolver lo sustraído. n