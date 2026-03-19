Calles levantadas
Temor vecinal a que la obra en la avenida de Portugal vuelva a salir a concurso
Creen que es la única salida, debido a la quiebra de la empresa, que ejecutó ya un 30% del trabajo
Los vecinos y comerciantes de la avenida de Portugal se ven ante un incierto futuro, pues tras paralizar el día 8 de marzo la obra por su cuenta, alegando impagos del Concello y conocerse después que Opain S.L. había declarado insolvencia en agosto en el juzgado, , todo apunta señalan «a que la empresa no vuelve; no tiene fondos» afirman. Ha a incumplido la orden del Concello de iniciar en el plazo de tres días los proyectos, plazo que remató ya la pasada semana, y retiró máquinas de la calle.
Según fuentes de la asociación de comerciantes de A Carballeira, también afectada por el corte de la calle «los comentarios es que la situación es difícil pues ¿quién puede querer continuar un proyecto del que se ha gastado ya buena parte del dinero y solo quedó hecho según nuestra estimación el 30% de la misma» indican. Solo cabe que el Concello consiga más dinero para rematarla y que haya alguna firma interesada en retomar el testigo.
El alcalde adelantó la pasada semana que la obra iba a comenzar pronto porque ya se le había pagado una de las facturas adeudadas de 246.000 euros. Pero podría ser insuficiente para una empresa en crisis. La empresa Opain S.L. fue antes Oteca y luego Oca, ambas disueltas también con algunos problemas de fondo no responde.
El proyecto de humanización de la avenida de Portugal tiene un presupuesto de 5,2 millones de los que el Concello pone 4.577.533 y 1.411.751 euros de fondos Next (equivalente al 23,5% del total de la obra) . Estos últimos podrían perderse si no se finaliza la obra ya en el plazo previsto.
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