Subida del combustible en Ourense: llenar un depósito de 50 litros cuesta 23,50 euros más que hace 17 días

«¿El coche? En el garaje, que es donde mejor está con la que está cayendo», se le podía a escuchar a un transeúnte que se encontraba en el supermercado de una estación de servicio en la calle Progreso. «El coche va a hacer el ramadán conmigo, se queda sin beber», bromeaban en los últimos días varios usuarios musulmanes por las redes. Y es que más allá de porcentajes y estadísticas, las consecuencias de los conflictos globales en la comercialización del combustible ya se notan a pie de calle. Los conductores ya notan desde hace días en la factura cómo el gasóleo y el diesel se encuentran en una subida constante de precio, y de una forma u otra, comienzan a cambiar sus hábitos para ahorrar en carburante.

La subida del combustible comienza a notarse en los bolsillos de los ourensanos / Iñaki Osorio

«El precio no va a volver al 1,30 por litro tan rápido como llegó a los 2 euros» luis cid Luis Cid — Coge el coche a diario en O couto para ir a San Cibrao

«Mucha gente que a lo mejor repostaba 30 euros ahora repuesta 20, o, por el contrario, te pide más de lo normal si tiene un viaje urgente», explica Luis Alberto, trabajador de la estación de servicio Pérez Rumbao en la calle Progreso. Allí, en menos de tres semanas el precio por litro de la gasolina ha subido casi en 30 céntimos por litro, y ha superado los 40 céntimos en el caso del diésel, que incrementó su valor en 5 céntimos en tan solo 24 horas. La diferencia es aún más visible a la hora de llenar un depósito: cubrir un tanque de 50 litros con gasóleo A en esta estación costaba ayer 95,95 euros, mientras que el 2 de marzo esta misma operación se cifraba en los 72,45 euros. En otras palabras, en una diferencia de 17 días se pagan 23,50 euros más por un producto exactamente similar, y en consecuencia de un conflicto en Oriente Medio.

Necesidad del coche

Luis Cid fue uno de los conductores que ayer fruncía el ceño al ver el letrero con los precios del combustible. Vecino del barrio de O Couto, tanto él como su mujer deben coger el coche para ir a trabajar en horarios diferentes al polígono de San Cibrao, y el kilometraje se nota en el bolsillo: «Acabo de poner 60 euros y no creo que me suba a tres cuartas partes del depósito. Con este dinero, antes de la guerra, estaba a punto de llenarlo», dice. La subida de precio le ha impulsado también a gastar más de lo que tenía pensado, pues «en principio solo iba a meter 50 euros, pero viendo cómo va la cosa, prefiero ahora repostar de más a 1,9 el diésel que volver dentro de una semana y encontrarlo ya a 2 euros». Él fue uno de tantos que ya vivió una situación similar en 2022, cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania hizo que los carburantes rompiesen récords históricos de encarecimiento, y precisamente por esta experiencia no le preocupa tanto cuánto pueda subir, sino cómo vaya a bajar: «La subida es de repente, pero cuando a Trump se le pase un poquito su afán imperialista y decida que se acabó la guerra, el precio no va a volver al 1,30 euros por litro tan rápido como llegó a los 2».

La subida del combustible comienza a notarse en los bolsillos de los ourensanos

«Creo que esta subida va a ser mayor y más prolongada que la de 2022» Juan Fernández — Debe usar el coche cada día por trabajo

Javier Fernández es otro de los conductores ya ha experimentado en carne propia las diferencia: «La última vez que reposté lo hice con el gasoil a 1,298, y hoy lo pago a 1,8», cuenta. También vivió la misma situación es 2022, y teme que «esta subida está siendo mayor y también más prolongada». Como a otros tantos, le gustaría llevar a cabo medidas para reducir lo máximo posible su uso del coche, pero por trabajo debe usarlo a diario. «Me es imposible», afirma.

Efri José, otro de los que se acercó a Pérez Rumbao para repostar, sí que tiene la suerte de poder cambiar su rutina para reducir sus gastos. Residente en la ciudad de As Burgas, vive a pocos kilómetros de su trabajo, y ha decidido cambiar el trayecto que hacía cada día en coche por desplazarse hasta allí en una bicicleta eléctrica que ya poseía con anterioridad. «Ahora hay que intentar cogerlo lo menos posible, y así ahorro muchísimo. Aunque la luz se paga un poco más, no es nada comparado con la gasolina», explica. En su caso, la subida de gasolina de 2022 le pilló «antes de llegar a este maravilloso país» desde su Venezuela natal, pero la diferencia la notan tanto los experimentados como los novatos: «Yo con 10 euros antes llenaba 6 litros, ahora casi no alcanzo los 5», comenta.

La subida del combustible comienza a notarse en los bolsillos de los ourensanos