El PP rompe el pacto e impide a Jácome celebrar el pleno de la piscina termal As Burgas

El Partido Popular dio nuevo esquinazo ayer al alcalde, esta vez sin previo aviso y horas después de haber pactado —esto según la versión de Jácome— el día y la hora para la celebración del pleno extraordinario de ayer. Un pleno que iba a debatir la ordenanza que regulará el uso y precios de la piscina termal de As Burgas, pero el grupo popular decidió que no votaba la declaración de urgencia de la sesión, porque era un tema rutinario y no había necesida de convocar este pleno extraordinario. Y no hubo pleno.

Los votos en contra del PP se sumaron a los de PSOE que, un día antes había propuesto a los otros grupos, impedir la celebración de un pleno cuya urgencia no se justificaba , pues la piscina lleva seis años cerrada, y no había que llevaro a pleno extraordinario. También, por las «formas», dijo la edil socialista María Fernández, pues el alcalde «prometió respeto, y ni siquiera convocó por whatsap a los portavoces» . Finalmente el BNG se abstuvo pero el PP, ya con los concejales sentados en el salón de plenos, explicó que rechazaba la urgencia, ratificando que un tema ordinario, no puede convocarse como pleno extraordinario.

«Estoy alucinando. Si fue la portavoz del PP Ana el Méndez la que puso el día y la hora del pleno. De hecho yo había propuesto el martes y ella dijo el miércoles a las 13.30» señaló el alcalde, que aseguró que había pactado el apoyo a la urgencia con el PP e incluso ellos si se habían enterado cinco minutos antes. «Se ve que no domina usted ni a su propio grupo», sentenció el alcalde, visiblemente contrariado, dejando ver una supuesta división de pareceres y criterios dentro del grupo popular .

«El alcalde utiliza la técnica de atacar»

Ana Méndez señaló luego al respecto, una vez desconvocada la sesión que «el alcalde, como siempre, cuando sabe que las cosas no le van salir como él quiere, utiliza la técnica de atacar, mentir y faltar al respeto».

Alega que «el Grupo Municipal recibió la documentación del pleno el lunes, y fue ahí cuando nos enteremos de que no aceptaba ninguna enmienda del PP, y por lo tanto, sabía que no iba tener nuestro voto a favor. Entonces decidió atacar al grupo con lo primero que se le pasó por la cabeza», indicó.

«Sabe que nosotros facilitamos todo lo que sea bueno para la ciudad y en este caso presentamos enmiendas en consonancia con los intereses de los vecinos, y ninguna salía adelante. Si quiere hacer las cosas bien sabe que se tiene que sentar y dialogar con todos los grupos, pues sabe que no tiene mayoría.

María Fernández, si intervino en el pleno para señalan que eran aunque el alcalde no había vulnerado la legalidad, si había nuevamente faltado a su compromiso de respeto al resto de grupos. «Es la primera vez que yo recuerde, que no informa a los portavoces y se había comprometido a respetar esta institución».

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Añadió que «todos tenemos otras cosas que hacer y nos gusta tener tiempo para valorar los expedientes y no tuvo la deferencia de comunicarlo a los portavoces. Podrían hacerlo sus asesires». Jácome se vio obligado a suspender el pleno, afirmó que «vamos a convocar otro convencional, pero me llama la atención pues estaba pactado con Ana Méndez . Teníamos consensuado el pleno y la hora» insistió . Por eso señaló que «estoy alucinado con la palabra del PP y la de Ana Méndez».