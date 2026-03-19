Educación
Nove colexios ‘pásanse a bóla’ nun programa contra o acoso escolar
d. a.
A provincia de Ourense acolle este curso actividades do programa «Pasando a Bóla» contra o acoso escolar en nove centros educativos. A iniciativa, dirixida ao alumnado de 3º a 6º de Primaria, combina unha representación teatral participativa coa intervención do público para favorecer o diálogo sobre estas situacións e buscar respostas desde a propia comunidade educativa.
A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa asistiu este martes a unha das sesións celebradas no Colexio O Couto, onde enmarcou esta actividade no Plan integral contra o acoso e o ciberacoso escolar impulsado pola Xunta. Segundo explicou, esta estratexia inclúe medidas orientadas a promover a inclusión, mellorar a convivencia e garantir un clima seguro nas aulas.
A representante da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP lembrou ademais a sinatura do acordo coa Federación Galega de Municipios e Provincias para poñer en marcha este ano a Rede de Concellos contra o Acoso Escolar, con accións de sensibilización, prevención, formación e intervención.
En toda Galicia, o programa chegará a 50 centros e a 3.500 alumnos. En Ourense desenvólvese, ademais de no O Couto, en colexios dos Blancos, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Cualedro, Ourense, Ribadavia, Vilamartín de Valdeorras e Xinzo de Limia.
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