Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoCambio Climático VigoAntecedentes accidente SaltamontesInclusión Laboral GaliciaFernando FrancoDeep Purple en Vigo
instagramlinkedin

Educación

Nove colexios ‘pásanse a bóla’ nun programa contra o acoso escolar

d. a.

Ourense

A provincia de Ourense acolle este curso actividades do programa «Pasando a Bóla» contra o acoso escolar en nove centros educativos. A iniciativa, dirixida ao alumnado de 3º a 6º de Primaria, combina unha representación teatral participativa coa intervención do público para favorecer o diálogo sobre estas situacións e buscar respostas desde a propia comunidade educativa.

A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa asistiu este martes a unha das sesións celebradas no Colexio O Couto, onde enmarcou esta actividade no Plan integral contra o acoso e o ciberacoso escolar impulsado pola Xunta. Segundo explicou, esta estratexia inclúe medidas orientadas a promover a inclusión, mellorar a convivencia e garantir un clima seguro nas aulas.

A representante da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP lembrou ademais a sinatura do acordo coa Federación Galega de Municipios e Provincias para poñer en marcha este ano a Rede de Concellos contra o Acoso Escolar, con accións de sensibilización, prevención, formación e intervención.

Noticias relacionadas

En toda Galicia, o programa chegará a 50 centros e a 3.500 alumnos. En Ourense desenvólvese, ademais de no O Couto, en colexios dos Blancos, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Cualedro, Ourense, Ribadavia, Vilamartín de Valdeorras e Xinzo de Limia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El futuro hotel-balneario de As Caldas 5 estrellas se postula como el primero de la ciudad
  2. La constructora de avenida de Portugal desoye la orden de reinicio de obra del Concello y vecinos y comerciantes se movilizan
  3. Llevar droga en la funda del triángulo del coche es «insólitamente incompatible» con alegar consumo propio, afirman los jueces
  4. Las historias (y el producto) detrás de la mejor hamburguesa de España
  5. El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras
  6. El BNG dice que la constructora que abandonó la obra de Avenida de Portugal podría ser insolvente
  7. Investigan si la alcaldesa del PP en Vilariño de Conso prevaricó por levantar reparos de facturas
  8. Indagan si un hospital privado de Ourense infló el coste para las arcas públicas de cirugías maxilofaciales

Límite hasta medianoche para poder conducir tras aceptar un año sin carné por atropellar a una menor en un paso de peatones en Verín

La fallida Casa da Maxia se convierte en sede del movimiento vecinal ourensano

Un médico de huelga pierde 200 euros al día de media: «No paramos por dinero, lo que exigimos son derechos para trabajar con dignidad»

Temor vecinal a que la obra en la avenida de Portugal vuelva a salir a concurso

El PP rompe el pacto e impide a Jácome celebrar el pleno de la piscina termal As Burgas

A juicio en Ourense por un contrato deportivo fraudulento: sospecha de engaño en la promesa de un futuro como jugador de baloncesto

Nove colexios ‘pásanse a bóla’ nun programa contra o acoso escolar

Dos años de cárcel por apropiarse de 30.650 euros de una amiga

Tracking Pixel Contents