Un médico de huelga pierde 200 euros al día de media: «No paramos por dinero, lo que exigimos son derechos para trabajar con dignidad»

Cada vez que un médico secunda una jornada de huelga —y, en la actualidad, hay dos iniciativas de protesta del colectivo en marcha en Galicia—, pierde una media de 200 euros al día, además de un ahorro de unos 300 euros para la administración sanitaria por el descuento en la cotización a la Seguridad Social de la jornada de paro. Van dieciséis, con la de este miércoles, contra la reforma del estatuto marco, por parte del Ministerio de Sanidad, que ha hecho estallar las ansias de mejoras sociolaborales por parte de los facultativos, que reclaman un estatuto médico propio, que proporcione mejoras laborales y salariales, frente a la situación actual de sobrecarga que, según los profesionales, pone en riesgo la salud del sistema sanitario y la calidad y seguridad asistencial, por situaciones límite como jornadas semanales de 90 horas, incluyendo las guardias, escasos minutos para los doctores de atención primaria para atender a cada paciente, entre las decenas que tienen cada jornada, y dificultades de conciliar.

Desde el 2 de marzo hay un paro indefinido en atención primaria, promovida por el sindicato O’Mega, que ha confluido con la protesta de los facultativos contra el estatuto marco. Según datos de la Consellería de Sanidade, este martes, con la coincidencia de ambos conflictos, en toda Galicia se anularon 4.483 consultas de atención primaria. Desde el comienzo de la huelga indefinida en los centros de salud, el pasado 2 de marzo, se han suspendido en la comunidad un total de 55.125. En el área sanitaria de la provincia de Ourense, en la jornada del martes hubo que cancelar un total de 210 consultas, una cifra que asciende a 1.760 consultas suspendidas en Ourense desde el día 2.

Por otra parte, la protesta de los facultativos para exigir al Gobierno un estatuto médico propio ha supuesto, en el conjunto de Galicia, la suspensión en el ámbito hospitalario de un total de 432 cirugías, 12.264 consultas hospitalarias y 1.347 pruebas —excluidas las de laboratorio— en el balance del lunes y el martes de esta semana. Durante estas dos jornadas, en el área sanitaria ourensana, el paro contra el estatuto marco ha provocado el aplazamiento de 60 cirugías, 1.090 consultas hospitalarias así como 98 pruebas diagnósticas.

Un momento de la protesta de este miércoles en el CHUO. / I. O.

Médicos de varias especialidades secundan la negativa a realizar peonadas, es decir, consultas o cirugías que se llevan a cabo fuera de la jornada de trabajo ordinaria como horas extra remuneradas, una modalidad de participación voluntaria que contribuye a reducir las listas de espera. «Como bien se está viendo, lo que reivindicamos no es una subida salarial, porque estamos perdiendo dinero por mantener esta huelga, sino lo que exigimos son derechos para trabajar con dignidad y que eso mejore la situación de nuestros pacientes», expresa Pilar Garzón, la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense.

He visto a gente vomitar de cansancio físico o llorar de agotamiento

Los anestesiólogos del hospital hacen cuatro o cinco guardias al mes, actividad asistencial que se eleva a siete u ocho en vacaciones de verano. «Además, cuando alguien está de baja, hay una lista de correturnos para cubrir esa guardia imprevista. Un anestesista puede hacer perfectamente 1.000 horas a mayores al año que no cuentan en ningún lado», subraya Ramón del Río, profesional de esta especialidad desde hace 22 años, para poner el foco en una de las grandes reivindicaciones: que cada hora trabajada sea una hora cotizada.

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«Queremos unas condiciones laborales que van a repercutir en una mejor asistencia»

Otra es la sobrecarga asistencial y la acumulación de jornadas. «Los estudios dicen que a partir de 12 horas continuadas aumenta el riesgo de incidencias y efectos adversos, lo que supone un riesgo para los pacientes, y por eso estamos aquí», justifica el profesional. La vocación no puede ser excusa para la «explotación», claman los facultativos en sus protestas contra el estatuto marco. «He visto a gente vomitar de cansancio físico o llorar de agotamiento. Con esa merma física y cognitiva te ves superado emocionalmente a veces». En definitiva, enlaza, «luchamos por unas condiciones dignas y que la gente entienda que queremos unas condiciones laborales que van a repercutir en una mejor asistencia», subraya.