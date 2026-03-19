A juicio en Ourense por un contrato deportivo fraudulento: sospecha de engaño en la promesa de un futuro como jugador de baloncesto

Su gran altura, unos 2 metros en plena adolescencia, le otorgaba buenas condiciones para jugar al baloncesto y él y sus padres creyeron, de entrada, que la oportunidad de convertirse en un deportista profesional era una posibilidad real. Pero con el tiempo sintieron que la promesa se trataba de un presunto fraude. El caso de un joven ourensano que supuestamente fue engañado por una mujer, acusada de hacerse pasar por representante del Club Ourense Baloncesto y simular contratos a favor del joven a espaldas del club, llegará a juicio en la ciudad de As Burgas a finales de septiembre de este año. Este miércoles se celebró la audiencia preliminar en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. No hubo acuerdo de conformidad después de una conversación entre la fiscal, el abogado de la acusación particular y el letrado de la defensa. La controversia se resolverá en el juicio penal, salvo que haya un pacto previo que, en todo caso, tendría que ratificarse en sala ese día.

En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público solicita un año y tres meses de prisión para esta encausada, para la que pide además que indemnice al perjudicado con 36.480 euros. La acusación particular eleva la petición a tres años de cárcel y una responsabilidad civil de 39.000 euros, por lucro cesante, por perder otras posibles oportunidades por estar centrado en estas propuestas de la encausada, que presuntamente eran fraudulentas. La Fiscalía atribuye a esta mujer un presunto delito continuado de falsedad en documento privado. La acusación particular también ve indicios de una estafa en grado de tentativa.

«Con la firma de tales contratos, la acusada impidió» que el chico «desarrollara su normal carrera deportiva, al estar vinculado con una cláusula de exclusividad fijada en los sucesivos contratos» que concertó la encausada, sostiene la Fiscalía en su escrito

Según el escrito del ministerio público, la sospechosa se hizo pasar por representante del COB, simuló la firma del presidente del club y firmó con el joven un contrato de trabajo a modo de propuesta deportiva, al que previamente se había acercado durante un entrenamiento, según fuentes consultadas. En ese primer documento, de septiembre de 2021, establecía que el chico se comprometía a jugar en el Club Ourense Baloncesto durante la temporada 2021-22. Además, cedía sus derechos para actuar en competiciones deportivas, en un escrito que incluía varias cláusulas y una teórica remuneración para el joven. Pero las condiciones pactadas no se cumplieron. En ese escenario de falta de avances y concreción, la acusada presuntamente ofreció diversas excusas, como los problemas en el accionariado del club en aquella época. Según la Fiscalía, la mujer remitió por correo electrónico un nuevo contrato de trabajo temporal, de obra o servicio determinado, con fecha de marzo de 2022, un escrito que ya estaba firmado por ella y por un notario presuntamente inexistente.

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En ese documento que forma parte de la relación de pruebas que se analizarán en el juicio, la mujer añadía, «para darle más apariencia de veracidad» —la intencionalidad que ve la Fiscalía en ese trámite—, el anagrama del colegio profesional en Galicia de los notarios. Ese contrato se refería a la prestación de servicios del joven como «baloncestista», durante cuatro temporadas: 2021-22; 2022-23; 2023-24 y 2024-25. «Con la firma de tales contratos, la acusada impidió» que el chico «desarrollara su normal carrera deportiva, al estar vinculado con una cláusula de exclusividad fijada en los sucesivos contratos» que concertó la encausada, documentos presuntamente falsos.