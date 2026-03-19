La fallida Casa da Maxia se convierte en sede del movimiento vecinal ourensano

La Agrupación de Asociaciones de Vecinos Miño, que representa al movimiento vecinal del perímetro rural de la ciudad, así como la Asociación Vecinal As Burgas, tienen desde ayer nueva sede en el corazón del casco viejo, en un flamante edificio de 5 alturas, situado en la Praza da Ferreiría, dependencias que, en 2008, eran reformadas para albergar un proyecto que nunca pudo salir adelante: la Casa da Maxia.

Finalmente, ese proyecto, que fue concebido incluso con huecos y mesas escamoteables para convertirse en sede de actuaciones de los ilusionistas gallegos,no salió adelante y, ahora, 18 años después, se ha hecho la «magia»· y el Concello ha decidido darle otro uso, como sede de dos colectivos vecinales, sin tener que pagarles alquiler, en otras ubicaciones, y al mismo tiempo sacarle partido a un edificio de cinco plantas.

El presidente de la Agrupación Vecinal «Miño», Xosé Ramón Piñeiro González, destacó la importancia del nuevo local y su distribución y el carácter colectivo del espacio.

Explicó que «la primera planta es para AA VV As Burgas; la segunda es un espacio compartido para celebrar asambleas o charlas; la tercera planta y el ático son para la Agrupación Miño , lo que permitirá optimizar el uso de este edificio».

Uno de los avances más celebrados es el económico. «Ya no pagamos», indicó una fuente del Concello , supone aprovechar este edificio al completo. Además, el presidente de Miño , puso en valor la situación actual del asociacionismo. «El movimiento vecinal goza de buena salud», señaló, aunque matizó que «el dinero, como en todos lados, es un tema en el que hay que seguir luchando». También adelantó mejoras pendientes pues: «El local está bien y aún se van a instalar puertas para mejorar la privacidad».

Ayer también participó en esta jornada de esxtrena, Lorinda Fernández, que fue presidenta de Miño durante más de 15 años, e hizo un balance de su trayectoria, marcada por el esfuerzo colectivo, pues «se trabajó y mucho trabajo», recordó. Fernández, que continúa vinculada al movimiento vecinal, explicó que sigue vinculada a «Miño» para apoyar en lo que necesiten peo, sobre todo, «continúa como o presidenta de la AA VV Rabo de Galo».

De 8 a más de 20 asociaciones

Sobre los inicios, puso en perspectiva la evolución lograda. «Se comenzó con ocho asociaciones y, para llegar a lo que hay hoy, (con más de 22 asociaciones vecinales) hubo mucho trabajo y muchas trabas». Con la vista puesta en el futuro, lanzó un mensaje de apoyo y puso a disposición su experiencia en el movimiento vecinal de más de 37 años.

Por su parte la presidenta de la Asociación de Vecinos de As Burgas, María José López Cid, presente también ayer en el concurrido acto inaugural de esta nueva sede vecinal, señaló que «estamos adaptándonos a esta nuevo espacio, más pequeño, pero sin parar sus programas y actividades.

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López Cid también destacó el compromiso social de la asociación de As Burgas, , especialmente con las personas mayores. «Seguimos con las actividades de memoria para ayudar al bienestar mental, además de clases de pilates», consolidando así el papel de la asociación como dinamizadora de la vida comunitaria. n