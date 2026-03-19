La Diputación impulsa un plan piloto del transporte metropolitano

La Comisión del Transporte Metropolitano, en la que están representados a los ayuntamientos de la comarca de Ourense y los diferentes partidos políticos, se reunió ayer con el objetivo de sacar adelante «esta demanda histórica que afecta a prácticamente toda la mitad de la población de nuestra provincia», señaló el presidente de la Diputación Luis Menor.

Pese a la demora de años en sin que se haya conseguido llegar a un acuerdo conjunto entre los concellos del área metropolitana, para poder articular un modelo de transporte que facilite la conexión de os concellos del rural con la ciudad, y brinde las mismas oportunidades en materia de comunicaciones que a los que viven en la urbe, la reunión de ayer fue «muy productiva», según Luis Menor.

Estudio

El motivo es que se acordó realizar un estudio piloto que afecta a los ayuntamientos limítrofes de la ciudad, para poder definir el número de líneas y avanzar en cuestiones técnicas, como la definición de las paradas, frecuencias, la afección que tendría en las líneas de transporte interurbano y los costes que supondría la implantación de este nuevo servicio.

Según Menor, d desde la Diputación «lideramos» esta iniciativa con el objetivo de solucionar un «problema histórico de movilidad para la ciudad y la comarca de Ourense», y tras varias reuniones de trabajo «podemos decir que estamos dando avances sobre cuestiones concretas que comienzan a acercar soluciones a esta situación», destacó el presidente provincial.

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Asimismo, puso de relieve «la voluntad política» de todos los grupos para llegar a este acuerdo y trasladó el «compromiso firme» de la Diputación de colaborar desde los ámbitos técnico y económico para dotar de este servicio a la ciudadanía ourensana imprescindible para el despegue del rural.