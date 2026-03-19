El concello de Avión registra un terremoto de 2,4 grados

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó un terremoto de 2,4 grados de magnitud con epicentro en el municipio ourensano de Avión. Según se recoge en la web del IGN, el temblor, de escala de intensidad 3, se registró a las 19.55 horas del martes y se produjo a 11 kilómetros de profundidad.

Asimismo, hace unas semanas se produjeron dos seísmos en el municipio ourensano de O Carballiño, uno de los temblores de 1,7 grados de magnitud y hubo otro que alcanzó los 2,1.

La Xunta actualizó a finales del pasado año su plan de respuesta ante un eventual terremoto, si bien los riesgos derivados de los movimientos sísmicos que se puedan producir en la comunidad son bastantes contenidos.

Tanto que no hace falta que ningún ayuntamiento tenga siquiera la obligación de elaborar un plan local para atender a la población ante este tipo de emergencia.

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Solo existe una recomendación que afecta a seis municipios. Porque la probabilidad de que se produzca un sismo en Galicia es baja, de solo el 0,2%.