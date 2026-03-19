El campus escucha investigaciones sobre el valor sanitario de las termas

«Nuestra querida ciudad de Ourense presenta un enclave singular, marcado por una riqueza hidrotermal que pocos territorios poseen de forma tan visible e accesible. No obstante, el potencial terapéutico y preventivo de estas aguas permanece claramente infrautilizado». Pocas frases podrían resumir mejor qué motiva el encuentro que ayer acogió el campus que con las que María Reyes Pérez, profesora en la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense, comenzó su presentación.

Y es que el edificio politécnico de la universidad se convirtió en un centro de ideas sobre los valores terapéuticos de termas y balnearios con la organización de las ‘II Xornadas sobre Termalismo: Auga, Saúde e Coñecemento’. Alrededor de 350 personas, entre profesionales, investigadores, estudiantes o meros ciudadanos interesados por la cuestión se reunieron este miércoles en el salón de actos Marie Curie para escuchas algunas de las investigaciones o proyectos más destacados del último año sobre las propiedades del agua termal.

Durante toda la tarde, los asistentes pudieron disfrutar de hasta seis intervenciones, que comenzaron con el Dr. Claudio Cerdeiriña Álvarez, de la propia Universidad de Vigo. La presentación de este doctor en física distaba aparentemente del público que se encontraba en las butacas, especializado en Ciencias de la Salud, pero era precisamente los nexos comunes entre dos ramas diferenciadas los que venía a explicar Cerdeiriña: «La vida, base de las ciencias de la salud, se desarrolla en el agua líquida, y por eso es tan importante para la biología y también para la química, pero en el campo de la física resultaba irrelevante. Esto fue hasta hace 50 años cuando una serie de experimentos demostraron que el agua tenía un comportamiento termodinámico distinto al de otros líquidos. Estos comportamientos eran característicos de una física alómana, y el descubrir qué nos podía enseñar esa física» sacó de la irrelevancia al agua, explica el doctor. Esta misma lógica que plantó en el H2O una nueva corriente de investigación encuentra también interés en el agua termal, pues «en física la consideramos como caliente, y es el estado en el que tiene un comportamiento común. Las anomalías aparecen en el agua fría, que consideramos a partir de los 4 grados, y la subenfriada, que es la que se conserva en estado de liquidez estando por debajo de la temperatura de congelación», comenta.

La presentación del físico fue un perfecto preámbulo de lo que aguardaba en el resto de la jornada: el agua termal vista desde todas las ramas posibles. A Cerdeiriña le siguió María Reyes Pérez, coordinadora de las charlas, quien divulgó sobre el papel del termalismo en el proceso de envejecimiento saludable. Del campo sanitario se pasó después al sociológico con la doctora Fátima Braña Rey y su ponencia sobre la antropología social de los espacios termales de Ourense. Tras ello, hubo tiempo para la historia, pues la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid explicó cómo se desarrollaba el termalismo de la ciudad de As Burgas en el contexto del Imperio Romano. Cerró la jornada el ex-director xeral de Termalismo en el concello, Xosé Carballido, quien habló sobre la pieza clave de la institución municipal en el desarrollo de estas agua terapéuticas, así como una mesa de debate.

Las jornadas se reanudarán con su colofón final el próximo miércoles 25 de marzo, que en este caso se centrará en los avances conseguidos por el campus en ámbitos de termalismo. Estudios sobre los ulvanos (una familia de las algas) presentes en el agua termal de As Burgas y proyectos para usar las aguas calientes contra la dermatitis atópica o estudiar los efectos del H2O mineromedicinal en los hábitos del sueño despedirán el encuentro, que todo apunta a que contará con una larga continuación. El poco uso del gran potencial terapéutico de las termas hizo que desde la Escuela Universitaria de Enfermería se sintiesen «interpeladas desde hace años y esto nos llevó a pensar, investigar y enseñar que un recurso que está ahí, disponible, accesible, mayoritariamente gratuito, y por tanto muy solidario, puede y debe ser incorporado a la práctica asistencial de los profesionales del cuidado», llevando a cabo acciones como estas jornadas.

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Las jornadas se producen en un contexto en el que las aguas termales que rodean As Burgas se encuentran «agitadas» en el buen sentido. En estos días se celebra el primer «Termalismo con estrellas», que combina las pozas y balnearios con estrela Michelín, y el programa Ourense Termal ha potenciado a 14 negocios ligados por la experiencia. Además, el proyecto del primer hotel-balneario de la ciudad, una carencia histórica, da pasos en seguro para poder convertirse en realidad tras años de promesas fallidas.