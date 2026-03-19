Dos años de cárcel por apropiarse de 30.650 euros de una amiga

La Audiencia Provincial ha condenado a una mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida, por hacerse con más de 30.650 euros de las cuentas de una vecina y amiga que, con la confianza de la relación, le dejó un poder bancario para que administrase sus bienes. En concreto, en 2019 había firmado un documento que autorizaba a la condenada a retirar 20.000 euros, más 600 al mes para gastos de cuidados.

Según la sentencia, entre julio de 2019 y diciembre de 2021 —fecha en la que se revocó el poder—, la acusada retiró un total de 54.000 euros de diversas cuentas. La Sala determina que, aunque parte del dinero— 16.800 euros— estaba justificado para gastos ordinarios y desplazamientos, y otros 5.541 euros se emplearon en necesidades reales de la víctima como una cama articulada o gafas, «incorporó a su patrimonio personal 30.659,65 euros» sin justificación alguna.

Durante el juicio, la mujer sostuvo que 20.000 euros de lo detraído respondían a una «liberalidad» o regalo de la víctima por los cuidados recibidos. Sin embargo, el tribunal rechaza esta versión señalando que el documento especificaba que el dinero era para «cubrir gastos de la señora» y no una donación.

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Contra esta resolución cabe presentar recurso de apelación ante el TSXG. n