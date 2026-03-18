«La violencia de género es dolor muchas veces invisibilizado»

Un centenar de personas del ámbito profesional y académico asistió este martes a una jornada en el campus de Ourense, sobre la relación entre la violencia de género y la salud mental. La iniciativa, organizada por las profesoras Katia Rolán y Raquel Vázquez, congregó en la Facultad de Educación y Trabajo Social a distintas expertas que aportaron una visión multidisciplinar sobre la problemática social de la violencia machista y la relación con la salud mental, subrayando que es una realidad traumática, «un impacto emocional, dolor muchas veces invisibilizado», como expresaron participantes en la apertura del acto. La finalidad de las jornadas es contribuir a una mejor comprensión de las dinámicas de esta violencia, de los recursos asistenciales disponibles, así como de las estrategias de acompañamiento e intervención para ayudar a las víctimas.

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, el magistrado Roberto Barba, habló desde la experiencia de quien ha conocido a «miles de víctimas». El juez subrayó que la violencia machista no es solo física, sino que también se registran graves casos de malos tratos de tipo psicológico. El experto incidió en el impacto que causa esta violencia psicológica: «La víctima queda casi como si fuese un objeto, porque perdió totalmente la autoestima como persona». Barba se refirió a signos de este tipo de maltrato como el aislamiento social, sobre todo de la familia, el control por parte del agresor, así como los cambios de humor, el chantaje emocional y el sufrimiento que padecen las perjudicadas: ansiedad, depresión y una baja autoestima. Es una violencia que «va minando» a la mujer.

Cuando llegan a los juzgados, experimentan «inquietud e incerteza de qué va a pasar». El director xeral, que como juez observó «atrocidades y barbaridades» sufridas por las víctimas, aboga por «luchar desde distintos frentes» contra la violencia machista.

La Xunta destaca la Rede Galega de Acollemento como un recurso básico para las perjudicadas que necesitan un recurso habitacional como medida de protección y para su recuperación integral, así como la de sus hijos e hijas, cuando es el caso. Es una red en la que colaboran entidades sociales y que se trata de una de las más amplias de España.

Noticias relacionadas

Además, la Xunta subraya que también pone a disposición de las afectadas uno de los paquetes de medidas más amplio para garantizar la recuperación tras el trauma sufrido, entre las que se incluyen ayudas económicas, para facilitar la independencia y la emancipación, o para el asesoramiento psicológico y jurídico gratuito.