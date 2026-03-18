Robo con fuerza
Suspendido un juicio por robo al no comparecer el acusado
Ourense
El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense tuvo que suspender la vista prevista para este martes por un presunto delito de robo con fuerza al no comparecer el acusado, para quien la Fiscalía solicita una pena de dos años y seis meses de prisión.
Según el escrito de acusación, el hombre habría forzado la ventanilla de un vehículo estacionado en la Avenida de Santiago durante la noche del 12 al 13 de noviembre de 2022, logrando acceder al interior y apoderarse de diversos efectos, entre ellos una cazadora, unas gafas y dinero en efectivo. La Fiscalía aprecia un delito de robo con fuerza con la agravante de reincidencia.
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