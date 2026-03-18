Ourense impulsa 14 negocios ligados al termalismo, el 65% liderados por mujeres

El programa Ourense Termal, impulsado por la Diputación Provincial y la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus, se clausuró ayer con la entrega de diplomas a los 14 proyectos de emprendimiento, el 65% dirigidos por mujeres. La mayoría están relacionados con iniciativas vinculadas a la dotación de servicios en el ámbito del termalismo, el turismo o la cosmética termal, entre otros. Todos ellos ya se desarrollan en 18 municipios de la provincia, contribuyendo además a impulsar económicamente el medio rural.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, clausuró el acto en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, donde se hizo entrega de diplomas a los emprendedores y emprendedoras.

Emma González, gerente del Inorde (Instituto Ourensano de Desarrollo), organismo encargado de gestionar este plan dentro de la Diputación, explica que la iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística Ourense Termal, financiado conjuntamente por la Diputación de Ourense, la Agencia de Turismo de Galicia y la Secretaría de Estado de Turismo. Entre sus líneas de actuación destaca este programa formativo, orientado tanto a nuevos emprendedores como a empresas ya existentes que buscan reinventarse.

El objetivo, explica, es «generar nuevas oportunidades de negocio vinculadas al ecosistema termal, especialmente en municipios rurales de la provincia, y aumentar la competitividad del sector».

Los proyectos seleccionados debían aportar valor añadido, ya fuera directamente en el ámbito del termalismo o mediante servicios complementarios.

De cosmética a yoga termal

Entre las propuestas destacan iniciativas como la creación de cosmética elaborada con agua termal, talleres formativos en bienestar y yoga termal, o el diseño de experiencias turísticas que combinan el Camino de Santiago con estancias en balnearios. Un ejemplo es un producto específico vinculado a la Vía de la Plata, que incluye alojamiento, tratamientos de relajación y recorridos organizados para peregrinos.

El programa ha contado con mentorización especializada a cargo de profesionales vinculados a la Universidad de Vigo, con amplia experiencia tanto académica como empresarial. A través de sesiones personalizadas, los participantes han trabajado en el desarrollo de un producto mínimo viable e incluso en la puesta en marcha de proyectos piloto.

Uno de los datos más destacados es el perfil de los participantes: el 65 % de los proyectos están liderados por mujeres, muchas de ellas con experiencia previa en emprendimiento, aunque con propuestas innovadoras respecto a sus actividades anteriores, señala la Diputación.

Desde el Inorde, subrayan además la importancia de dar visibilidad a los protagonistas de estas iniciativas, poniendo en valor que detrás de cada proyecto hay historias personales que contribuyen a dinamizar el territorio.

El termalismo, como motor

Durante su intervención, Menor destacó que este programa forma parte de la estrategia provincial para consolidar el termalismo como motor de desarrollo económico, social y territorial, subrayando la importancia del talento emprendedor para reforzar la competitividad del destino.

También quiso agradecer la cooperación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, con su decano, Jesús Vázquez, al frente, así como a los tutores y mentores del programa: Elisa Alén, Xabier Martínez Cobas, Andrés Mazaira, Isabel Diéguez, Ana Gueimonde, Noelia Araújo y José Antonio Fraiz.

«El verdadero valor de un destino no está solo en sus recursos naturales, sino en el talento de las personas capaces de crear nuevas experiencias y oportunidades alrededor de ellos», señaló el presidente provincial.

Durante la entrega de diplomas del acto de clausura, Luis Menor puso en valor el carácter innovador y diverso de los proyectos participantes, relacionados con ámbitos como el bienestar termal, el ecoturismo, el enoturismo, la cosmética termal o las experiencias vinculadas al Camino de Santiago y a la naturaleza, todos ellos alineados con la apuesta por la sostenibilidad y la autenticidad del destino.

Otro de los datos destacados del programa es que el 65% de los proyectos están liderados por mujeres, una realidad que el presidente provincial calificó como «un ejemplo del papel fundamental del emprendimiento femenino en el dinamismo y la innovación de nuestro rural».

Luis Menor subrayó que la clausura del programa no supone el final del acompañamiento institucional a los proyectos participantes, ya que la Diputación continuará apoyando estas iniciativas a través de acciones de promoción turística y de las impulsadas por el Inorde.

«Queremos que cuando alguien mire hacia Ourense como destino termal no vea solo nuestras aguas y paisajes, sino también el talento, la innovación y las empresas que nacen alrededor de este territorio», afirmó.

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600 horas de formación

La iniciativa incluyó 600 horas de formación especializada y 280 horas de mentoría personalizada, lo que ha permitido a los participantes avanzar en la definición y consolidación de sus planes de negocio. Es decir, apoyo para quienes empiezan e impulso para quienes ya están en activo.