Nuevo robo en los cementerios de Celanova: 40 cristos sustraídos

En el concello de Celanova llevan más de diez días sin quitar ojo a sus cementerios y aún así no es suficiente. Los camposantos de la zona están siendo víctimas de robos en las sepulturas, de donde desaparecen los cristos metálicos que estaban incrustados en las testeras. Esta semana ha sido el turno del cementerio más grande de la villa, San Breixo, donde este martes detectaron la ausencia de 40 de estas figuras metálicas.

Lo explica el párroco Miguel Rodríguez, quien ya presentó denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Celanova en la jornada de ayer. «Fue una vecina la que se dio cuenta a primera hora de la tarde del martes. Se trata de un cementerio a las afueras, de muy fácil acceso, pero no hay mucho oficio religioso, así que no tiene mucha gente continuamente, pero sí facilidad para llegar», apunta el religioso.

En el cuartel de Celanova la denuncia no cogió por sorpresa. Es el tercer cementerio asaltado en un plazo de diez días. San Xoán de Viveiro fue el primero, allí robaron 12 cristos. A la lista se sumó poco después Santa María de Pontefechas, donde fueron seis las sepulturas afectadas, y ahora San Breixo. En todos el modus operandi se ha repetido, «arrancan las figuras con violencia, con palanca o con algo parecido, porque no son capaces de llevarlas enteras y dejan restos de la figura metálica», comenta el párroco que añade que, con ello, además, dañan la piedra.

Entre los tres cementerios el trayecto en coche no llega a los 10 minutos, por lo que entre la coincidencia del tipo de delito y la proximidad se sospecha del mismo autor o de los mismos autores, motivo por el que en Pontefechas «pedimos que la Guardia Civil pase para ahuyentar nuevos intentos».

Además, los ciudadanos prestan una mayor atención con el deseo de esclarecer estos hechos, que no se limitan a la comarca de Celanova, donde también robaron 3 cristos en el cementerio Marabillas, en Cartelle; sino a la provincia porque también hubo robos en San Eusebio de Peroxa , en Coles.

Noticias relacionadas

Las figuras son de material metálico, como bronce o latón. Una de las hipótesis es que el objetivo de los delincuentes sea fundirlas para vender el total de la mercancía obtenida con el proceso. La Guardia Civil está investigando.