Sanidad privada
Nuevo instituto cardiovascular en El Carmen
El hospital privado El Carmen, que pertenece al grupo Recoletas Salud, cuenta con un instituto cardiovascular renovado, centrado en aplicar la tecnología y la pericia de los profesionales en el diagnóstico, tratamiento y la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El espacio dispone de dos consultorios con equipos que incluyen ecografía cardíaca, ecografía vascular, ergometría y monitorización del ritmo cardíaco y la presión arterial, así como una sala de hemodinámica y arritmias.
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