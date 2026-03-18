Jácome trata de desbloquear la piscina de As Burgas tras seis años cerrada

El gobierno local vuelve a sorprender a la oposición con la convocatoria de un pleno extraordinario antes del puente festivo con el objetivo de acelerar la puesta en marcha de un servicio público que lleva ya seis años cerrado: la piscina termal de As Burgas.

El único punto del orden del día será el debate de la ordenanza reguladora de este servicio, que incluye la propuesta de precios de entrada, que pasarán definitivamente a ser de pago.

El precio para la entrada simple que propone el gobierno local, de acuerdo con un estudio de gastos e ingresos previstos es de 7 euros. Esta tarifa se aplicaría a quienes utilizan las instalaciones de forma ocasional, ya sean turistas o vecinos.

En este punto ya hay discrepancias, ya que la oposición reclama precios más asequibles. El BNG, por ejemplo, plantea en sus alegaciones una entrada simple de 5 euros para facilitar el acceso a este servicio, no solo lúdico sino también beneficioso para la salud, a un mayor número de usuarios. Además, propone adaptar tanto el precio de las entradas como el de los bonos al nivel de ingresos de los ciudadanos.

En cualquier caso, ayer hubo juntas de área en el Concello y el grupo socialista ha pedido tanto al PP como al BNG que apoyen la vía de urgencia planteada por el gobierno local para tratar de sacar adelante la ordenanza que fijará el precio de la piscina de As Burgas, así como la reunión urgente para aprobar el presupuesto del Consello Municipal de Deportes (CMD).

Para el PSOE municipal no se justifica la convocatoria de un nuevo pleno extraordinario para hoy miércoles.

La concejala del PSdeG, María Fernández Ojea, cuestiona tanto el fondo como las formas del gobierno local. Critica la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para este miércoles, asegurando que no está justificada.

La edil socialista recuerda que se está recurriendo a estos procedimientos de urgencia —en este caso, para aprobar la ordenanza que regulará los precios de uso y disfrute de la piscina termal— en una jornada víspera de festivo, «y cuando lleva seis años cerrada».

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Consideran que ni la urgencia ni el carácter extraordinario están justificados y califican además de «falta de respeto» el hecho de que se convoquen estos plenos extraordinarios sin consultar previamente a los grupos de la oposición. Añaden que estos procedimientos de urgencia están previstos para casos excepcionales y no deben convertirse en algo habitual.