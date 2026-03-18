Se enfrenta a cuatro meses de cárcel por un golpe con el coche

El Penal 2 de Ourense celebró ayer una vista para dirimir si el 24 de octubre de 2023 a las 20.00 horas llovía y había tan poca visibilidad como asegura el acusado: un hombre que se enfrenta a una petición de cuatro meses y quince días de prisión por un delito de lesiones por imprudencia tras golpear con su vehículo a una vecina, cuando esta terminaba de cruzar un paso de peatones.

Según el escrito de Fiscalía, el conductor circulaba con su turismo por el barrio de A Valenzá y al llegar a la altura del número 1, «debido a la falta de diligencia», no se percató de que la mujer cruzaba de izquierda a derecha. El impacto se produjo cuando ella estaba «a punto de terminar de cruzar la calzada» en un tramo de vía recto con dos carriles, uno para cada sentido de circulación.

El golpe desestabilizó a la víctima que sufrió una caída. El proceso de recuperación — según el escrito de acusación— suma un total de 367 días de perjuicio por pérdida temporal de calidad de vida. Durante este tiempo, la mujer tuvo que someterse a tratamientos de fisioterapia e infiltraciones para paliar los daños sufridos en la zona lumbar, cervical y, especialmente, en su brazo derecho.

Según el informe forense integrado en el escrito de acusación, las secuelas definitivas describen una pérdida casi total de la funcionalidad del hombro derecho, un cuadro de dolor crónico persistente y un agravamiento de patologías previas: Si bien la paciente ya presentaba molestias anteriores, el fiscal señala que es «posible» que su estado se haya agravado tras el impacto del vehículo.

Durante su declaración, el acusado mantuvo que las condiciones de visibilidad no eran las mejores. «Estaba lloviendo, había mucha oscuridad... No la vi porque iba de oscuro», afirmó ante la jueza, frente a la que, a preguntas de los abogados, aseguró que conducía «como mucho a 30 kilómetros» y que solo fue consciente de lo ocurrido al oír un impacto: «Escuché un golpe al lado del coche y cuando bajé ella ya estaba en el suelo».

El hombre añadió además que en el momento de los hechos «era de noche» y «estaba lloviendo como con una neblina que no se veía». A mayores, según su versión, había una farola «tapada con las ramas de los árboles».

«Me limitó por completo»

Frente a esta versión, la víctima recordó cómo un primer vehículo sí se detuvo para dejarla pasar. Sin embargo, al llegar al segundo carril, sintió el golpe: «Ya estaba acabando el paso de cebra cuando noté que ascendía un coche— era un paso sobreelevado— y me dio en la parte interna de la pierna». Así negó la falta de visibilidad, «se veía y no llovía, yo no llevaba paraguas ni capucha».

En el momento de los hechos se encontraba de baja laboral y poco después le dieron la incapacidad permanente por «unos temblores esenciales de los que estoy medicada». Pero tras el accidente, «tuvo que venir mi madre a cuidarme porque no podía ni vestirme ni ducharme». Todo ello a causa del hombro, «me limitó por completo. Es un dolor insoportable».

A su versión le dio aval un testigo, el conductor que presenció la escena desde su vehículo. «Frené y di paso a la chica. Era de noche, pero no llovía. Yo la vi bien, aunque paso por ahí todos los días», declaró el hombre, quien consideró que el acusado circulaba «a una velocidad normal».

A velocidad «normal» también lo vio otro testigo y la policía local que acudió a atender el accidente. Para estas tres personas el problema está en que el asfalto estaba «mojado»— un dato que recoge en su escrito Fiscalía— y en esa condición «las luces de los vehículos reflejan y provocan un pequeño deslumbramiento». «Es difícil apreciar de noche a la gente cruzando en esa calle cuando llueve», sostuvo uno de los agentes que explicó que en su informe «ponemos que la causa probable es la concatenación de luces, noche y lluvia».

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Así las cosas, el Ministerio Fiscal, además de la pena de cárcel, solicita para el acusado la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante dos años y una responsabilidad civil de 11.000 euros . La defensa interesa la absolución y subsidiariamente una imprudencia menos grave. n