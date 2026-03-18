Desarticulan una red de ciberestafas que robó 70.000 euros a un empresario ourensano

Después de dos años de investigación, la Guardia Civil de Ourense, a través del Equipo Santamariña, ha logrado desarticular un grupo criminal especializado en estafas a clientes de banca online. La operación, bajo el nombre de «Gulux» se ha saldado con la detención de siete personas y otras tres investigadas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició tras la denuncia de un empresario de O Cañizo, en el municipio de A Gudiña, que fue víctima de un fraude que le supuso la pérdida de 70.000 euros. El afectado recibió un SMS que simulaba proceder de su entidad bancaria, alertándole de un acceso sospechoso desde un dispositivo desconocido e instándole a bloquear la cuenta a través de un enlace. .

Ese vínculo redirigía a una página web fraudulenta que replicaba la imagen de la banca online y solicitaba sus credenciales y número de teléfono. Con estos datos, los ciberdelincuentes lograron acceder a sus cuentas y realizar varias transferencias por el importe total denunciado.

Investigados y detenidos

Las pesquisas, que se prolongaron durante más de dos años, incluyeron el análisis de evidencias digitales, el rastreo de movimientos bancarios y la revisión de grabaciones de seguridad, con la colaboración de entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones. Fruto de este trabajo, los agentes consiguieron bloquear 41.000 euros del dinero estafado antes de que fuese retirado, evitando así que la pérdida fuese total.

El resto del dinero fue extraído en efectivo en distintos puntos o desviado a cuentas nacionales e internacionales controladas por la red, que utilizaba un entramado de «mulas bancarias» para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Las detenciones se produjeron principalmente en la provincia de Barcelona, en localidades como Hospitalet de Llobregat, Granollers o Santa Perpètua de Mogoda, donde fueron arrestadas seis personas —tres hombres y tres mujeres—. En esa misma provincia también se investigó a dos varones, entre ellos el presunto líder de la organización, encargado de reclutar a los miembros del grupo criminal cuya finalidad era ocultar y encubrir la procedencia ilícita del dinero, haciéndolo parecer lícito, es decir, las «mulas». Además, diseñaba la logística para el movimiento del dinero. Él ya se encuentra en prisión.

La operación se extendió además a Palma de Mallorca, donde fue detenida una mujer, y a la provincia de Ourense, concretamente a Lobios, donde se investiga a otro hombre por su supuesta implicación en la trama.

Según fuentes de la investigación, todos los implicados, de nacionalidad española, obtenían un beneficio económico directo al recibir dinero en sus cuentas a cambio de una compensación por parte de la organización. Desde la Guardia Civil destacan que esta operación evidencia la evolución de la ciberdelincuencia hacia «estructuras cada vez más complejas», que combinan técnicas de ingeniería social, herramientas tecnológicas avanzadas y redes organizadas para blanquear millones de euros.

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Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Verín.