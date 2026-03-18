Correr por una meta solidaria: la nocturna 15K reúne fondos para Ian, un niño de Ourense con una enfermedad ultrarrara

Andrea Bodelo es la madre de Ian, un niño ourensano de tres años que convive con una hemiplejía alternante de la infancia, considerada una enfermedad ultrarrara para la que no existe cura en la actualidad. Con el objetivo de poner en el foco este caso y contribuir a la función social del deporte, la próxima edición de la carrera nocturna 15k de Ourense destinará parte de los fondos recaudados mediante las inscripciones de los participantes a apoyar a este niño. En una emotiva intervención, la madre explicó las dificultades diarias a las que hacen frente y puso en valor la importancia de las iniciativas colectivas, no solo por el respaldo económico, sino por visibilizar esta patología. Además de la recaudación que provenga de las inscripciones, la organización ha habilitado una ‘Fila 0’ que permite realizar donaciones por parte de todas las personas que deseen colaborar.

La carrera nocturna 15k de Ourense se presentó este miércoles en el centro comercial Ponte Vella, que se convertirá en el punto de llegada de los corredores el sábado 28 de marzo, fecha de la cita deportiva. La organización destaca esta competición como una de las carreras nocturnas de referencia en Galicia, y que este año se distingue, además, por su fin solidario.

La prueba ofrece tres modalidades de recorrido e intensidad, adaptadas a los niveles de los participantes. Se podrá participar en una caminata de 12 kilómetros, en una carrera de 5.000 metros o en la más exigente, de 15 kilómetros. La salida se establecerá en el Puente Romano, con meta en el centro comercial Ponte Vella. El recorrido, con la noche como aliciente, combina deporte y espectáculo en el entorno del Miño y el corazón de la ciudad de Ourense. La caminata comienza a las 18 horas, mientras que la prueba de los 15 kilómetros tendrá su inicio una hora más tarde. La salida de la carrera de 5 kilómetros será a las 19.15 horas.

El gerente del centro comercial, Marcos Vila, durante la presentación. / CEDIDA

Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa. Las inscripciones se encuentran abiertas en la página web oficial: www.15knocturnaourense.com.

En la presentación de la carrera estuvieron Manuel Pérez, delegado de Deportes de la Xunta de Galicia; Kike Álvarez, asesor de Deportes de la Diputación de Ourense; Chuchi Hidalgo, asesor de Deportes del Concello de Ourense; Marcos Vila, director del Centro Comercial Ponte Vella; Serafín Martínez, responsable técnico del evento; así como Andrea, la madre del niño Ian.