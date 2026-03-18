Cambio de sentido de circulación en la calle Río Bibei desde ayer

La calle Río Bibei cambió desde ayer por la noche su sentido de circulación para mejorar la fluidez del tráfico en la zona y optimizar la conexión entre las calles Río Támega y Alejandro Pedrosa. Con esta finalidad, los coches circularán en sentido a la calle Alejandro Pedrosa en lugar de hacia Río Támega.

El Ayuntamiento de Ourense recomienda a conductores y conductoras que presten atención a la nueva señalización vertical y marcas viarias, que circulen con especial precaución durante las primeras horas del cambio y avisen a sus contactos que suelan transitar por la zona para evitar infracciones o sustos.

Colaboración ciudadana

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También desde el Concello de Ourense agradece su colaboración para mejorar la movilidad en la ciudad.