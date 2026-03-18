Tráfico
Cambio de sentido de circulación en la calle Río Bibei desde ayer
El Concello indica que pretende mejorar la fluidez entre Río Támega y A. Pedrosa
Redacción
La calle Río Bibei cambió desde ayer por la noche su sentido de circulación para mejorar la fluidez del tráfico en la zona y optimizar la conexión entre las calles Río Támega y Alejandro Pedrosa. Con esta finalidad, los coches circularán en sentido a la calle Alejandro Pedrosa en lugar de hacia Río Támega.
El Ayuntamiento de Ourense recomienda a conductores y conductoras que presten atención a la nueva señalización vertical y marcas viarias, que circulen con especial precaución durante las primeras horas del cambio y avisen a sus contactos que suelan transitar por la zona para evitar infracciones o sustos.
Colaboración ciudadana
También desde el Concello de Ourense agradece su colaboración para mejorar la movilidad en la ciudad.
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