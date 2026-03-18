El BNG critica las multas de tráfico a vecinos de Avenida de Portugal

Día de celebración de juntas de área en el Concello de Ourense, en las que cada grupo pudo exponer los temas de actualidad que le preocupan a los representantes del gobierno local.

El portavoz nacionalista, Luis Seara, alertó ayer de que, pese al parón por parte de la adjudicataria de las obras de la Avenida de Portugal y a que la calle permanece vallada e intransitable, «se está multando a personas que acceden a la avenida, incluso a residentes».

Afirma que antes había un cartel, ya retirado, que permitía el paso a sus domicilios a los vecinos de la zona afectada por las obras. «Los vecinos siguen entrando a sus casas como antes y nos confirman que, además de sufrir las incomodidades de la obra, están siendo sancionados. Así que pedimos que se dejen sin efecto esas multas».

El portavoz del BNG también aprovechó para pedir que quede sin efecto el cobro de la reparación de una avería en la escalera mecánica de A Carballeira que, según dijo el alcalde en sus redes sociales, se le va a repercutir a una persona que circuló por esa rampa en su silla de ruedas, a la que considera causante de la avería. Según el regidor, está prohibido utilizar estas rampas con cualquier elemento con ruedas. Según Luis Seara, hay «un vacío legal» en este apartado y, además, el Concello debe definir quién puede hacer uso antes de multar.

El PP apoya el bus urbano

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También, en relación con la paralización de las obras de la Avenida de Portugal, el grupo del PP pidió que se subsanen cuanto antes o se busque una solución alternativa a los problemas generados en el servicio de autobús urbano a O Couto, afectado por la situación de intransitabilidad de esta calle.