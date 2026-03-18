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Diputación

Aumentan un 70% las ayudas provinciales a las entidades sociales

Reunión de la junta de gobierno provincial, este martes. | FDV

Reunión de la junta de gobierno provincial, este martes. | FDV

Redacción

Ourense

La junta de gobierno de la Diputación de Ourense aprobó, ayer, 22 asuntos que movilizan más de 1,6 millones de euros en distintas inversiones, fundamentalmente para la cooperación con los concellos y el refuerzo del apoyo al tejido social y deportivo. La administración provincial destina casi 934.000 euros a veinte actuaciones municipales y aumenta en un 70% las ayudas para entidades sociales, una partida de la Diputación que este año llega a 600.000 euros, un aumento del 70 % con respecto a 2025, cuando la cuantía fue de 350.000 euros.. «As dúas prioridades da institución provincial son estar ao lado dos concellos e reforzar o apoio ás entidades sociais que traballan cada día pola mellora da vida das persoas», subraya el presidente provincial, Luis Menor.

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