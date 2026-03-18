Arte femenina en colectivo

Arte con talento y nombre de mujer en una exposición conjunta que alberga el espacio cultural ourensano de la Sala Valente, el antiguo Banco de España, en la calle del Paseo. En el marco de las iniciativas del Concello de Ourense por el 8-M, este martes se inauguró una muestra de 25 artistas plásticas ourensanas, en una iniciativa que visibiliza la creación femenina más allá de fechas señaladas. «Marzo todo o ano», el lema de esta exposición, incide precisamente en que la igualdad real no es un eslogan ni una conquista de una fecha señalada, sino una premisa para todos los días.

Esta exposición colectiva de mujeres artistas alcanza su segunda edición. Este año, la muestra reúne obras de Ana Navas López, Cristina Roo, De Padua, Ana Fernández, Carmucha Vázquez, Olga Reinoso, Elena Guevara, Mayte Diz, Ana Ferreiro, Isabell Seidel, Lola Doporto, Tareixa Taboada, Ehlaba Carballo, María Puertas, Sula Repani, Alba Fernández, Gill Bird, Susi Ballester, Laura Paz Somoza, Inma Solleiro, Lola Veiras, M. Manxela, María Victoria Berjano Cid, Anxos do Souto y Ofelia Cardo. Además, colabora la comisaria y consulta de arte Olga Pastor Alvarado.

Horarios

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En la exposición hay códigos QR para que el público pueda conocer más información así como la trayectoria de cada una de las artistas participantes. Esta propuesta cultural se podrá visitar hasta finales del mes de mayo en el espacio municipal de la calle del Paseo, en horarios de martes a sábados, desde las 11.00 a las 13.30 horas, y entre las 18.30 y las 21.30 horas. Los domingos abrirá de 11 a 13.30 horas.